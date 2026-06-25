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▲2026年世界盃F組第3輪於6月26日開踢，日本交手瑞典。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/26 日本VS瑞典基本資訊

📍2026世界盃F組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 荷蘭 1－1－0 7（3）、+4 4 2 日本 1－1－0 6（2）、+4 4 3 瑞典 1－0－1 6（6）、0 3 4 突尼西亞 0－0－2 1（9）、-8 0

📍日本VS瑞典戰力分析

▲2026世界盃F組小組賽第3輪，瑞典強碰日本，目前以3分積分落後，這仗退無可退，只有贏球才能反超對手（圖／美聯社／達志影像）

📍日本VS瑞典傷兵名單與預測先發

⚽日本預測先發（3-4-2-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 鈴木彩艷 Zion Suzuki 後衛 伊藤洋輝 Hiroki Ito 後衛 富安健洋 Takehiro Tomiyasu 後衛 板倉滉 Ko Itakura 中場 堂安律 Ritsu Doan 中場 田中碧 Ao Tanaka 中場 佐野海舟 Kaishu Sano 中場 中村敬斗 Keito Nakamura 中場 伊東純也 Junya Ito 中場 鎌田大地 Daichi Kamada 前鋒 上田綺世 Ayase Ueda

⚽瑞典預測先發（3-5-2）：

位置 姓名 英文姓名 門將 諾德費爾特 Kristoffer Nordfeldt 後衛 希恩 Isak Hien 後衛 拉格比爾克 Gustaf Lagerbielke 後衛 林德洛夫 Victor Lindelof 後衛 古德蒙德松 Gabriel Gudmundsson 中場 阿亞里 Yasin Ayari 中場 卡爾斯特羅姆 Jesper Karlstrom 中場 尼格倫 Benjamin Nygren 前鋒 約克萊斯 Viktor Gyokeres 前鋒 伊薩克 Alexander Isak 前鋒 伯恩哈德松 Alexander Bernhardsson

📍日本VS瑞典近期狀態

📍2026世界盃日本國家隊球員名單

📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單

📍2026世界盃F組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月15日（一） 凌晨04：00 荷蘭1：1日本 AT&T體育場／阿靈頓 6月15日（一） 早上10：00 瑞典5：1突尼西亞 BBVA體育場／瓜達魯佩 第2輪 6月21日（日） 凌晨01：00 荷蘭5：1瑞典 NRG體育場／休士頓 6月21日（日） 中午12：00 突尼西亞0：4日本 BBVA體育場／瓜達魯佩 第3輪 6月26日（五） 早上07：00 日本vs瑞典 AT&T體育場／阿靈頓 6月26日（五） 凌晨07：00 突尼西亞vs荷蘭 堪薩斯市體育場／堪薩斯

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月26日F組第3輪開踢，由日本交手瑞典。日本目前手握4分積分，此役只需一場和局即可確保出線；而手握3分積分的瑞典則必須贏球才能反超對手。日本在此前的表現相當出色，先是逼平荷蘭，隨後大勝突尼西亞。雖然1分積分就能晉級，但面對瑞典如此恐怖的前鋒組合，若一味死守和局將極其危險。：日本VS瑞典（世界盃Ｆ組小組賽）：2026年6月26日早上7點（台灣時間）：AT&T體育場（阿靈頓）：巴頓（Ivan Barton，薩爾瓦多）日本將尋求透過極具侵略性的中場控制局面，並利用堂安律和中村敬斗在邊路的推進速度刺穿對手防線。森保一的3-4-2-1陣型將球權集中在線路之間的伊東純也與鎌田大地身上，而上田綺世則會不斷跑動拉開空間。在和局即可出線的情況下，日本可以踢得更有耐心，但他們的直覺仍是高位壓迫並快速反擊，這也是他們最致命的時刻。瑞典退無可退，這意味著總教練波特（Graham Potter）會將大量兵力推向前線，為伊薩克（Alexander Isak）和約克萊斯（Viktor Gyokeres）這2位具備單兵解決比賽能力的神鋒提供支援。然而，這種踢法的風險在於身後留下的巨大空檔，日本的反擊極具毀滅性，且瑞典的3後衛防線此前已被荷蘭徹底打穿。預計瑞典將放手一搏，而日本則會精準懲罰對手防線的漏洞。考慮到瑞典兩大前鋒的爆發力，不論是和局還是瑞典贏球都不會令人意外。但整體而言，日本的攻守平衡更為出色，且手握只需1積分即可出線的優勢。面對必須主動攻出來的瑞典，日本具備足夠的速度給予致命一擊。預計雙方皆能取得進球，而日本將技高一籌拿下比賽。禁賽：無傷勢疑慮：町野修斗（身體不適）、久保建英（膝蓋傷勢）禁賽：無傷勢疑慮：史密斯（Eric Smith）：日本隊核心久保建英因傷缺陣，町野修斗狀態成疑，2人均未進入預測先發。不過，總教練森保一手下依舊兵多將廣，伊東純也與鎌田大地將全力支援上田綺世，堂安律則在邊路積極前插。失去久保建英對日本的創造力是一大打擊，但藍武士陣容深度足夠且訓練有素，此前4：0大勝突尼西亞的比賽便展現了他們致命的攻防轉換能力。儘管平局就能出線，但森保一不太可能一味「擺大巴（死守）」，因為這支日本國家隊在主動進攻時最具威脅。：瑞典防守中場史密斯（Eric Smith）狀態成疑，未列入預測先發。總教練波特將全力仰仗球隊最亮眼的武器，讓伊薩克與約克萊斯在前線聯手，由尼格倫負責源源不斷地輸送砲火，並試圖用三後衛體系穩住陣腳。瑞典5：1大勝突尼西亞的比賽展現了雙神鋒的威力，但隨後1：5慘敗給荷蘭也暴露了防線的漏洞。由於此役非贏不可，瑞典必將投入大量兵力進攻，而這正好迎合了擅長絕地反擊的日本，這場對決很可能演變成一場對攻大戰。2隊歷史上共有5次交手，瑞典取得2勝，日本1勝，另有2場和局，難分伯仲的總比分反映出雙方實力極為接近。由於2隊此前從未在世界盃賽場上碰頭，這將是一場全新的較量，當前的狀態與對積分的渴望將遠比歷史數據更重要。▪️守門員：鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基▪️後衛：菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介▪️中場：田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟▪️前鋒：後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗▪️守門員：約翰松（Viktor Johansson）、諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt）、澤特斯特倫（Jacob Widell Zetterstrom）▪️後衛：埃克達爾（Hjalmar Ekdal）、古德蒙德松（Gabriel Gudmundsson）、希恩（Isak Hien）、霍爾姆（Emil Holm）、拉格比爾克（Gustaf Lagerbielke）、林德洛夫（Victor Lindelof）、史密斯（Eric Smith）、斯塔費爾特（Carl Starfelt）、斯特勞德（Elliot Stroud）、斯文松（Daniel Svensson）▪️中場：阿里（Taha Ali）、阿亞里（Yasin Ayari）、柏格瓦爾（Lucas Bergvall）、卡爾斯特羅姆（Jesper Karlstrom）、尼格倫（Benjamin Nygren）、塞馬（Ken Sema）、斯萬貝里（Mattias Svanberg）、澤內里（Besfort Zeneli）▪️前鋒：伯恩哈德松（Alexander Bernhardsson）、伊蘭加（Anthony Elanga）、約克萊斯（Viktor Gyokeres）、伊薩克（Alexander Isak）、尼爾松（Gustaf Nilsson）