2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月26日F組第3輪開踢，由日本交手瑞典。日本目前手握4分積分，此役只需一場和局即可確保出線；而手握3分積分的瑞典則必須贏球才能反超對手。日本在此前的表現相當出色，先是逼平荷蘭，隨後大勝突尼西亞。雖然1分積分就能晉級，但面對瑞典如此恐怖的前鋒組合，若一味死守和局將極其危險。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場F組日本VS瑞典的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/26 日本VS瑞典基本資訊
📍2026世界盃F組戰績表
📍日本VS瑞典戰力戰力分析
📍日本VS瑞典預測先發名單與傷兵名單
📍日本VS瑞典近期狀態
📍2026世界盃日本國家隊球員名單
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
📍2026世界盃Ｆ組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/26 日本VS瑞典基本資訊
📍比賽對戰：日本VS瑞典（世界盃Ｆ組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月26日早上7點（台灣時間）
📍比賽地點：AT&T體育場（阿靈頓）
📍主裁判：巴頓（Ivan Barton，薩爾瓦多）
📍2026世界盃F組戰績表
📍日本VS瑞典戰力分析
日本：日本將尋求透過極具侵略性的中場控制局面，並利用堂安律和中村敬斗在邊路的推進速度刺穿對手防線。森保一的3-4-2-1陣型將球權集中在線路之間的伊東純也與鎌田大地身上，而上田綺世則會不斷跑動拉開空間。在和局即可出線的情況下，日本可以踢得更有耐心，但他們的直覺仍是高位壓迫並快速反擊，這也是他們最致命的時刻。
瑞典：瑞典退無可退，這意味著總教練波特（Graham Potter）會將大量兵力推向前線，為伊薩克（Alexander Isak）和約克萊斯（Viktor Gyokeres）這2位具備單兵解決比賽能力的神鋒提供支援。然而，這種踢法的風險在於身後留下的巨大空檔，日本的反擊極具毀滅性，且瑞典的3後衛防線此前已被荷蘭徹底打穿。預計瑞典將放手一搏，而日本則會精準懲罰對手防線的漏洞。
考慮到瑞典兩大前鋒的爆發力，不論是和局還是瑞典贏球都不會令人意外。但整體而言，日本的攻守平衡更為出色，且手握只需1積分即可出線的優勢。面對必須主動攻出來的瑞典，日本具備足夠的速度給予致命一擊。預計雙方皆能取得進球，而日本將技高一籌拿下比賽。
📍日本VS瑞典傷兵名單與預測先發
日本傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：町野修斗（身體不適）、久保建英（膝蓋傷勢）
瑞典傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：史密斯（Eric Smith）
預測先發陣容
⚽日本預測先發（3-4-2-1）：
⚽瑞典預測先發（3-5-2）：
📍日本VS瑞典近期狀態
日本：日本隊核心久保建英因傷缺陣，町野修斗狀態成疑，2人均未進入預測先發。不過，總教練森保一手下依舊兵多將廣，伊東純也與鎌田大地將全力支援上田綺世，堂安律則在邊路積極前插。
失去久保建英對日本的創造力是一大打擊，但藍武士陣容深度足夠且訓練有素，此前4：0大勝突尼西亞的比賽便展現了他們致命的攻防轉換能力。儘管平局就能出線，但森保一不太可能一味「擺大巴（死守）」，因為這支日本國家隊在主動進攻時最具威脅。
瑞典：瑞典防守中場史密斯（Eric Smith）狀態成疑，未列入預測先發。總教練波特將全力仰仗球隊最亮眼的武器，讓伊薩克與約克萊斯在前線聯手，由尼格倫負責源源不斷地輸送砲火，並試圖用三後衛體系穩住陣腳。
瑞典5：1大勝突尼西亞的比賽展現了雙神鋒的威力，但隨後1：5慘敗給荷蘭也暴露了防線的漏洞。由於此役非贏不可，瑞典必將投入大量兵力進攻，而這正好迎合了擅長絕地反擊的日本，這場對決很可能演變成一場對攻大戰。
歷史對戰紀錄：2隊歷史上共有5次交手，瑞典取得2勝，日本1勝，另有2場和局，難分伯仲的總比分反映出雙方實力極為接近。由於2隊此前從未在世界盃賽場上碰頭，這將是一場全新的較量，當前的狀態與對積分的渴望將遠比歷史數據更重要。
📍2026世界盃日本國家隊球員名單
▪️守門員：鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基
▪️後衛：菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介
▪️中場：田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟
▪️前鋒：後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
▪️守門員：約翰松（Viktor Johansson）、諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt）、澤特斯特倫（Jacob Widell Zetterstrom）
▪️後衛：埃克達爾（Hjalmar Ekdal）、古德蒙德松（Gabriel Gudmundsson）、希恩（Isak Hien）、霍爾姆（Emil Holm）、拉格比爾克（Gustaf Lagerbielke）、林德洛夫（Victor Lindelof）、史密斯（Eric Smith）、斯塔費爾特（Carl Starfelt）、斯特勞德（Elliot Stroud）、斯文松（Daniel Svensson）
▪️中場：阿里（Taha Ali）、阿亞里（Yasin Ayari）、柏格瓦爾（Lucas Bergvall）、卡爾斯特羅姆（Jesper Karlstrom）、尼格倫（Benjamin Nygren）、塞馬（Ken Sema）、斯萬貝里（Mattias Svanberg）、澤內里（Besfort Zeneli）
▪️前鋒：伯恩哈德松（Alexander Bernhardsson）、伊蘭加（Anthony Elanga）、約克萊斯（Viktor Gyokeres）、伊薩克（Alexander Isak）、尼爾松（Gustaf Nilsson）
📍2026世界盃F組賽程表
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📍日本VS瑞典戰力戰力分析
📍日本VS瑞典預測先發名單與傷兵名單
📍日本VS瑞典近期狀態
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📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
📍2026世界盃Ｆ組賽程表
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📍比賽對戰：日本VS瑞典（世界盃Ｆ組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月26日早上7點（台灣時間）
📍比賽地點：AT&T體育場（阿靈頓）
📍主裁判：巴頓（Ivan Barton，薩爾瓦多）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|荷蘭
|1－1－0
|7（3）、+4
|4
|2
|日本
|1－1－0
|6（2）、+4
|4
|3
|瑞典
|1－0－1
|6（6）、0
|3
|4
|突尼西亞
|0－0－2
|1（9）、-8
|0
日本：日本將尋求透過極具侵略性的中場控制局面，並利用堂安律和中村敬斗在邊路的推進速度刺穿對手防線。森保一的3-4-2-1陣型將球權集中在線路之間的伊東純也與鎌田大地身上，而上田綺世則會不斷跑動拉開空間。在和局即可出線的情況下，日本可以踢得更有耐心，但他們的直覺仍是高位壓迫並快速反擊，這也是他們最致命的時刻。
瑞典：瑞典退無可退，這意味著總教練波特（Graham Potter）會將大量兵力推向前線，為伊薩克（Alexander Isak）和約克萊斯（Viktor Gyokeres）這2位具備單兵解決比賽能力的神鋒提供支援。然而，這種踢法的風險在於身後留下的巨大空檔，日本的反擊極具毀滅性，且瑞典的3後衛防線此前已被荷蘭徹底打穿。預計瑞典將放手一搏，而日本則會精準懲罰對手防線的漏洞。
考慮到瑞典兩大前鋒的爆發力，不論是和局還是瑞典贏球都不會令人意外。但整體而言，日本的攻守平衡更為出色，且手握只需1積分即可出線的優勢。面對必須主動攻出來的瑞典，日本具備足夠的速度給予致命一擊。預計雙方皆能取得進球，而日本將技高一籌拿下比賽。
日本傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：町野修斗（身體不適）、久保建英（膝蓋傷勢）
瑞典傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：史密斯（Eric Smith）
預測先發陣容
⚽日本預測先發（3-4-2-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|鈴木彩艷
|Zion Suzuki
|後衛
|伊藤洋輝
|Hiroki Ito
|後衛
|富安健洋
|Takehiro Tomiyasu
|後衛
|板倉滉
|Ko Itakura
|中場
|堂安律
|Ritsu Doan
|中場
|田中碧
|Ao Tanaka
|中場
|佐野海舟
|Kaishu Sano
|中場
|中村敬斗
|Keito Nakamura
|中場
|伊東純也
|Junya Ito
|中場
|鎌田大地
|Daichi Kamada
|前鋒
|上田綺世
|Ayase Ueda
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|諾德費爾特
|Kristoffer Nordfeldt
|後衛
|希恩
|Isak Hien
|後衛
|拉格比爾克
|Gustaf Lagerbielke
|後衛
|林德洛夫
|Victor Lindelof
|後衛
|古德蒙德松
|Gabriel Gudmundsson
|中場
|阿亞里
|Yasin Ayari
|中場
|卡爾斯特羅姆
|Jesper Karlstrom
|中場
|尼格倫
|Benjamin Nygren
|前鋒
|約克萊斯
|Viktor Gyokeres
|前鋒
|伊薩克
|Alexander Isak
|前鋒
|伯恩哈德松
|Alexander Bernhardsson
日本：日本隊核心久保建英因傷缺陣，町野修斗狀態成疑，2人均未進入預測先發。不過，總教練森保一手下依舊兵多將廣，伊東純也與鎌田大地將全力支援上田綺世，堂安律則在邊路積極前插。
失去久保建英對日本的創造力是一大打擊，但藍武士陣容深度足夠且訓練有素，此前4：0大勝突尼西亞的比賽便展現了他們致命的攻防轉換能力。儘管平局就能出線，但森保一不太可能一味「擺大巴（死守）」，因為這支日本國家隊在主動進攻時最具威脅。
瑞典：瑞典防守中場史密斯（Eric Smith）狀態成疑，未列入預測先發。總教練波特將全力仰仗球隊最亮眼的武器，讓伊薩克與約克萊斯在前線聯手，由尼格倫負責源源不斷地輸送砲火，並試圖用三後衛體系穩住陣腳。
瑞典5：1大勝突尼西亞的比賽展現了雙神鋒的威力，但隨後1：5慘敗給荷蘭也暴露了防線的漏洞。由於此役非贏不可，瑞典必將投入大量兵力進攻，而這正好迎合了擅長絕地反擊的日本，這場對決很可能演變成一場對攻大戰。
歷史對戰紀錄：2隊歷史上共有5次交手，瑞典取得2勝，日本1勝，另有2場和局，難分伯仲的總比分反映出雙方實力極為接近。由於2隊此前從未在世界盃賽場上碰頭，這將是一場全新的較量，當前的狀態與對積分的渴望將遠比歷史數據更重要。
📍2026世界盃日本國家隊球員名單
▪️守門員：鈴木彩艷、大迫敬介、早川友基
▪️後衛：菅原由勢、谷口彰悟、板倉滉、長友佑都、渡邊剛、瀨古步夢、伊藤洋輝、富安健洋、鈴木淳之介
▪️中場：田中碧、久保建英、堂安律、中村敬斗、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟
▪️前鋒：後藤啓介、前田大然、鈴木唯人、上田綺世、小川航基、鹽貝健人、町野修斗
📍2026世界盃瑞典國家隊球員名單
▪️守門員：約翰松（Viktor Johansson）、諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt）、澤特斯特倫（Jacob Widell Zetterstrom）
▪️後衛：埃克達爾（Hjalmar Ekdal）、古德蒙德松（Gabriel Gudmundsson）、希恩（Isak Hien）、霍爾姆（Emil Holm）、拉格比爾克（Gustaf Lagerbielke）、林德洛夫（Victor Lindelof）、史密斯（Eric Smith）、斯塔費爾特（Carl Starfelt）、斯特勞德（Elliot Stroud）、斯文松（Daniel Svensson）
▪️中場：阿里（Taha Ali）、阿亞里（Yasin Ayari）、柏格瓦爾（Lucas Bergvall）、卡爾斯特羅姆（Jesper Karlstrom）、尼格倫（Benjamin Nygren）、塞馬（Ken Sema）、斯萬貝里（Mattias Svanberg）、澤內里（Besfort Zeneli）
▪️前鋒：伯恩哈德松（Alexander Bernhardsson）、伊蘭加（Anthony Elanga）、約克萊斯（Viktor Gyokeres）、伊薩克（Alexander Isak）、尼爾松（Gustaf Nilsson）
📍2026世界盃F組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月15日（一）
|凌晨04：00
|荷蘭1：1日本
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月15日（一）
|早上10：00
|瑞典5：1突尼西亞
|BBVA體育場／瓜達魯佩
|第2輪
|6月21日（日）
|凌晨01：00
|荷蘭5：1瑞典
|NRG體育場／休士頓
|6月21日（日）
|中午12：00
|突尼西亞0：4日本
|BBVA體育場／瓜達魯佩
|第3輪
|6月26日（五）
|早上07：00
|日本vs瑞典
|AT&T體育場／阿靈頓
|6月26日（五）
|凌晨07：00
|突尼西亞vs荷蘭
|堪薩斯市體育場／堪薩斯
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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