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小組賽B組賽事結束：瑞士、加拿大晉級！波赫小組第三擇優拼進32強

因此B組第一為瑞士、第二為加拿大，雙雙晉級32強。

不過比淨勝球波赫輸給加拿大，將以小組第三的成績要跟別的小組第三名來進行擇優競爭32強席次

▲2026世界盃小組賽B組成為首組賽事完結的組別，瑞士以第一名出線，加拿大雖然跟波赫同分，但淨勝球贏波赫，以小組第二晉級32強，波赫則為小組第三進入擇優競爭。（圖/Google世界盃賽果）

小組賽C組（賽事尚未結束）：海地確定淘汰

▲2026世界盃小組賽C組目前成績，巴西跟摩洛哥目前被看好雙雙贏下今天第三輪比賽順利晉級32強，海地則是2連敗已經確定淘汰。（圖/Google世界盃賽果）

小組賽A組（賽事尚未結束）：墨西哥確定晉級

▲2026世界盃小組賽A組地主國墨西哥已經2連勝確定晉級，南韓今天對陣南非如果順利取勝將跟墨西哥一起晉級，但若爆冷輸球將落入小組第三。（圖/Google世界盃賽果）

2026世界盃第三輪小組賽今（25）日火熱開踢，將由A組、B組、C組以同時比賽的模式來決定是由哪些國家出線，稍早在台灣時間凌晨3時B組賽事搶先登場，瑞士及加拿大確定以分組前二晉級32強，而該組第三名則是由波赫拿下，可以進入最後12隊擇優8隊競爭行列，卡達則是遭到淘汰。《NOWNEWS》本文也將不斷更新6月25日最新小組賽成績結果，讓球迷一文看懂最新2026世界盃戰況。台灣時間凌晨3時開踢小組賽第三輪，瑞士及加拿大賽前都是4分積分，加拿大因為淨勝球領先排名第一，不過該場比賽終場2：1瑞士贏球，不過由於加拿大是第二名晉級，32強恐怕將面臨別組第一名，且要離開自己的主場去加州，整個團隊都要舟車勞頓移動，想要晉級16強將面臨巨大考驗。至於另一邊波赫以及卡達原本賽前都是積分1分，該場比賽最終以3：1由波赫拿下勝利，積分也上升到4分，，卡達則是結束本屆世界盃所有比賽淘汰。台灣時間清晨6時雙邊賽事將展開，目前該組賽況巴西、摩洛哥都是4分積分，巴西以淨勝球暫居第一，這第三輪小組賽事當中，摩洛哥對陣海地、巴西對陣蘇格蘭，盤口看好摩洛哥以及巴西都能取勝，雙雙以分組前二進入32強，不過巴西萬一踢輸蘇格蘭，會變成蘇格蘭以6分直接晉級，巴西則會落入小組第三擇優競爭32強行列，海地則是二連敗積分0分確定淘汰。台灣時間上午9時四隊比賽將準時開始，地主國墨西哥已經2連勝，是該組確定已經晉級的國家，南韓目前則以積分3分排名第二，今天這場對陣南非的比賽非常重要，南韓如果能過穩穩踢贏就直接晉級32強，但如果爆冷輸球的話，就會至少落入分組第三的位置且積分只有3分，擇優比較就會非常不利，高機率會被淘汰。