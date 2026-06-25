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排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 瑞士 2－1－0 7（3）、+4 7（晉級32強） 2 加拿大 1－1－1 8（3）、+5 4（晉級32強） 3 波赫 1－1－1 5（6）、-1 4 4 卡達 0－1－2 2（10）、-8 1

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）B組小組賽第3輪今（25）日開踢，地主加拿大迎戰瑞士，波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）交手卡達。加拿大與瑞士上半場0：0，一路到下半場才分出勝負，最終瑞士以2：1氣走地主國，成功登上B組龍頭，晉級32強淘汰賽。另一地波赫以3：1擊退卡達，收下本屆賽會首勝，而加拿大與波赫同為4積分，經過比較淨勝球，加拿大守住小組第2，波赫則是屈居第3，是否晉級32強淘汰賽仍要等待其他組的結果。瑞士與加拿大賽前都獲得4積分，今日正面交鋒，獲勝方問鼎分組第1。上半場雙方都有破門的機會，但都被門將擋下，最後以0：0結束上半場。不過下半場一開賽戰局就出現變化，第46分鐘，瑞士從後場發動組織進攻，曼贊比（Johan Manzambi）送出傳中球，瓦爾加斯（Ruben Vargas）右腳推射破網，幫助瑞士首開紀錄，取得1：0領先。領先1球的瑞士攻勢不減，在第57分鐘時，曼贊比把握機會，成功破門，這不僅是他個人連續2場比賽進球，也是本屆賽事的第3顆進球，幫助瑞士擴大領先優勢。加拿大在第76分鐘展開反撲，德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）送出一記精準的長傳球，薩利巴（Nathan Saliba）接到球後傳向中路，大衛（Promise David）直接起腳推射破網，為加拿大隊扳回一城。然而，加拿大的進攻也到此為止，隨著主裁判一聲哨響，全場比賽結束，，瑞士將在32強淘汰賽中，迎戰E、F、G、I、J其中一組的小組第3名。落敗的加拿隊，雖然因另一場比賽波赫贏球，導致雙方同為4分積分。B組另一場賽事由波赫對決卡達，上半場波赫靠著阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegovic）在第29分鐘的進球，以及第34分鐘的對方烏龍球，取得2：0領先。然而，卡達並未輕言放棄，在第42分鐘展開反擊，羅羅（Pedro Miguel）在右路底線送出地面傳中球，埃德米爾森（Edmilson Junior）跟進橫傳，最後由海多斯（Hassan Al-Haydos）近距離推射破門。卡達在半場結束前扳回一城，但進入下半場後，縱使時間不斷流逝，遲遲無法攻入扳平比分的關鍵球。比賽進行到第80分鐘，波赫給了卡達隊致命一擊，禁區門前發生混戰，在一連串驚險的連續射門攻勢後，最終由埃馬赫米奇（Ermin Mahmic）門前補射破網，波赫再度將領先優勢擴大為2球。隨著全場比賽終了的哨音響起，波赫成功拿下了在本屆世界盃的首勝，並將小組賽積分提升至4分。經過比較淨勝球優勢後，波赫未能超越加拿大，屈居小組第3。由於本屆賽事中，12個小組裡表現最好的8支小組第3名球隊仍能晉級淘汰賽，因此波赫必須視其他小組的比賽結果，才能決定是否晉級。另一方面，吞下敗仗的卡達則確定連續2屆世界盃止步小組賽。