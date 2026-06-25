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美國總統川普（Donald Trump）宣稱，伊朗已告知不會向通過荷姆茲海峽的船隻收取通行費，隨著越來越多油輪駛過，國際油價、美債殖利率均下降等因素影響，24日收盤，美股道瓊工業指數收紅；不過其它重要指數，如標指、那指，則因受到科技股跌勢拖累而收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，除了中東局勢，投資人也高度關注美光（Micron）將於當天盤後公布的財報，市場持續擔憂科技股是否估值過高，晶片股拋售潮再度來襲，當天美光股價微挫0.31%。不過，RGA Investments首席投資長加德納（Rick Gardner）認為，科技股這波跌勢算是一次健康的回調，因為許多科技股確實有估值過高的問題，投資人也開始意識到這點，儘管這將使科技股在7月財報季重啟時面臨更大壓力，但此次回調應被視為對市場預期的重新調整。24日收盤，美股道瓊工業指數上揚182.06點或0.35%，收報51848.90點；標普500指數跌7.24點或0.10%，收在7358.22點；那斯達克指數挫110.41點或0.43%，收25476.63點；費城半導體指數則下滑0.18%或24.31%，收13458.19點。油價部分，西德州原油 (WTI) 期貨下跌3.92%，每桶收在70.34美元；布蘭特原油期貨下跌4.33%，每桶收在73.74美元，為2月底美國、以色列首次對伊朗發動空襲以來的最低水平。