美國地質調查所（USGS）偵測數據顯示，委內瑞拉北部在當地時間24日傍晚5點04分（台灣時間25日清晨6點04分），發生規模7.1強震，美國海嘯預警系統隨後發布警報。
數據顯示，震央位於委內瑞拉北部，座標約為北緯10.407度、西經68.4度，規模7.1，震源深度僅約13.2公里，屬於極淺層地震。
目前具體傷亡及災損仍在確認中，但美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）／國家氣象局已發布海嘯預警，提醒震央300公里範圍內的沿海地區，加勒比海諸國也需監測海面變化。
不過，就在第一起地震資訊發布後不久，USGS又更新偵測數據，顯示委內瑞拉北部除了第1起7.1地震，之後又發生規模7.5的地震，後者深度也只有10公里左右，
《路透社》指出，委國首都加拉加斯震感明顯，居民紛紛撤離搖晃的建築物，有目擊者聲稱，自家公寓牆壁出現了裂縫，入口處的玻璃也碎裂了。鄰國哥倫比亞的居民也通報感覺到了震動。
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目前具體傷亡及災損仍在確認中，但美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）／國家氣象局已發布海嘯預警，提醒震央300公里範圍內的沿海地區，加勒比海諸國也需監測海面變化。
不過，就在第一起地震資訊發布後不久，USGS又更新偵測數據，顯示委內瑞拉北部除了第1起7.1地震，之後又發生規模7.5的地震，後者深度也只有10公里左右，
《路透社》指出，委國首都加拉加斯震感明顯，居民紛紛撤離搖晃的建築物，有目擊者聲稱，自家公寓牆壁出現了裂縫，入口處的玻璃也碎裂了。鄰國哥倫比亞的居民也通報感覺到了震動。