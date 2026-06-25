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洛杉磯湖人明星後衛里夫斯（Austin Reaves）在昨（25）日與湖人隊達成一份為期4年、總價高達1.85億美元（約新台幣58.94億元）的隊史最大落選秀頂薪續約。有趣的是，里夫斯收到這項天大喜訊的當下，他人正在高爾夫球場上度假，而他得知自己搖身一變成為「頂薪球星」後的誇張反應，也全被身旁的女友用手機記錄了下來。里夫斯日前才剛拒絕了下一賽季1490萬美元的球員選項，原預計在下個月正式成為完全自由球員。湖人管理層為了展現留人誠意，在自由市場開啟前直接雙手奉上頂薪大約。里夫斯交往多年的女友巴柏（Jenna Barber），隨後在個人的Instagram限時動態上分享了一幕經典畫面。照片中，里夫斯當時正走到高爾夫球場果嶺旁的沙坑邊，突然接到經紀人傳來的續約喜訊。得知金額後的里夫斯似乎完全不敢置信，當場直接雙手抱頭、整個人大字型「躺平」在球場草皮上，陷入震撼與狂喜。巴柏隨後也分享了一張將里夫斯與滿滿美鈔合成的趣味照片，並貼出兩人過去在沙灘上的甜蜜合照，配文寫道：「這就是我們的地方！！！」同時附上三個代表湖人隊的紫色愛心，興奮之情溢於言表。根據美國權威媒體《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）報導，里夫斯在事情塵埃落定後受訪坦言，達成協議的那一刻，他內心感到如釋重負。一名聯盟內部的消息人士在看到里夫斯躺在高球場的照片後告訴記者：「那張照片，完美詮釋了一個知道自己接下來幾年、在洛杉磯有更多機會衝擊總冠軍戒指的男人，會有的真實反應。」回顧里夫斯的籃球生涯，這條通往頂峰的路走得異常艱辛。2021年從奧克拉荷馬大學畢業後，他在選秀大會上落選，隨後僅以一紙隨時可能被裁掉的「雙向合約」加入湖人隊。然而，他靠著高球商與拚勁一路拼進輪值，並在上賽季攜手唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）大爆發，場均繳出生涯新高的23.3分、5.5次助攻與4.7個籃板，投籃命中率高達49%，成為聯盟公認的準全明星級頂尖後衛。在自由市場開啟前，里夫斯曾果斷拒絕了明年1490萬美元的球員選項，勇敢為自己賭一把。最終，湖人高層奉上了誠意滿滿的最高頂薪合約。從當年無人問津的落選秀，到如今簽下高達近60億台幣的超級合約、合約最後一年年薪將突破5120萬美元，里夫斯不僅在洛杉磯證明了自己，更在場內外都成了不折不扣的人生的贏家。