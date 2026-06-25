清晨出門上班上學，務必記得把雨具帶在身上！今（25）天受到第 7 號輕度颱風「米克拉」北上最接近台灣、以及北方滯留鋒面逼近的多重夾擊，大氣環境極度不穩定。氣象署已於清晨 06 時 34 分針對「台南、高雄、屏東」緊急發布大雷雨即時訊息！氣象專家吳德榮示警，今日中南部將率先被強烈對流突襲，明天起更有滯留鋒面接力壓境，全台降雨將一連狂炸 6 天，通勤族要注意了。
🟡南高屏暴雨狂炸！大雷雨警戒至九點
雖然米克拉颱風沒有直撲台灣，但外圍環流引進的龐大水氣與西南風增強，已引發嚴重的災害性天氣。中央氣象署於 6 月 25 日 06 時 34 分正式發布大雷雨即時訊息，持續時間將一路轟炸至上午 09 時 04 分止。
本次大雷雨陸上警戒區域包含：臺南市、高雄市、屏東縣。氣象署提醒，警戒區內正有強烈的短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風與密集的閃電落雷。請當地通勤民眾及居民務必慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水以及雷擊，行車時更要注意低能見度。
🟡米克拉最近台灣！外圍環流帶水氣
針對大眾最關心的颱風走向，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄中，特別依據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」解密最新動態。輕度颱風「米克拉」目前中心位於台北東南方海面上，今日將持續向「北北東」方向進行，今日也是米克拉相對距離台灣最近的一天。
吳德榮指出，由於越往北移動的海洋熱含量越低，米克拉後續有持續減弱的趨勢，預計明日（26日）將通過琉球附近海面。雖然颱風未直撲台灣本島，但其外圍環流已開始強烈牽引西南季風，目前東南部、東北部海面陣風已達 10 至 11 級，基隆北海岸與東半部沿海今日有長浪發生機率，民眾應避免前往海邊。
🟡明起鋒面南壓突襲！雨勢連炸六天
吳德榮指出，真正的降雨重頭戲將在明天接力登場。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明日至週六（26、27 日）北方滯留鋒面正式南壓突襲，全台降雨範圍將再度擴大。氣象署示警，明天鋒面移入後，西半部及東南部地區都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其「西半部地區」要特別防範局部「短延時豪雨」的突襲，大氣對流發展旺盛，極易伴隨密集雷擊、瞬間強風等劇烈天氣。
吳德榮更進一步拉長預警時間，這波雨勢預計將一連拉長轟炸 6 天！下週日至週二（28 至 30 日）雖然鋒面稍微北退，天氣略微好轉、氣溫回升，但由於大氣依舊不穩定，下週日各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下週一、二的降雨則會轉為集中在午後的強陣雨。直到下週三（7 月 1 日）過後，全台才會恢復為晴時多雲、白天炎熱的夏季氣候。
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雖然米克拉颱風沒有直撲台灣，但外圍環流引進的龐大水氣與西南風增強，已引發嚴重的災害性天氣。中央氣象署於 6 月 25 日 06 時 34 分正式發布大雷雨即時訊息，持續時間將一路轟炸至上午 09 時 04 分止。
本次大雷雨陸上警戒區域包含：臺南市、高雄市、屏東縣。氣象署提醒，警戒區內正有強烈的短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風與密集的閃電落雷。請當地通勤民眾及居民務必慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水以及雷擊，行車時更要注意低能見度。
針對大眾最關心的颱風走向，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄中，特別依據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」解密最新動態。輕度颱風「米克拉」目前中心位於台北東南方海面上，今日將持續向「北北東」方向進行，今日也是米克拉相對距離台灣最近的一天。
吳德榮指出，由於越往北移動的海洋熱含量越低，米克拉後續有持續減弱的趨勢，預計明日（26日）將通過琉球附近海面。雖然颱風未直撲台灣本島，但其外圍環流已開始強烈牽引西南季風，目前東南部、東北部海面陣風已達 10 至 11 級，基隆北海岸與東半部沿海今日有長浪發生機率，民眾應避免前往海邊。
🟡明起鋒面南壓突襲！雨勢連炸六天
吳德榮指出，真正的降雨重頭戲將在明天接力登場。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明日至週六（26、27 日）北方滯留鋒面正式南壓突襲，全台降雨範圍將再度擴大。氣象署示警，明天鋒面移入後，西半部及東南部地區都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其「西半部地區」要特別防範局部「短延時豪雨」的突襲，大氣對流發展旺盛，極易伴隨密集雷擊、瞬間強風等劇烈天氣。
吳德榮更進一步拉長預警時間，這波雨勢預計將一連拉長轟炸 6 天！下週日至週二（28 至 30 日）雖然鋒面稍微北退，天氣略微好轉、氣溫回升，但由於大氣依舊不穩定，下週日各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下週一、二的降雨則會轉為集中在午後的強陣雨。直到下週三（7 月 1 日）過後，全台才會恢復為晴時多雲、白天炎熱的夏季氣候。
|預報區域
|今日預測氣溫 (°C)
|今日核心降雨區與天氣警告
|北部地區
|24 至 32
|鋒面接近水氣增，出門務必攜帶雨具備用
|中部地區
|25 至 32
|西南風增強，嚴防強對流引發之雷擊與強風
|南部地區
|23 至 32
|大雷雨特報直擊！南高屏警戒至 09:04 嚴防豪雨
|東部地區
|23 至 34
|白天維持多雲，基隆北海岸與東半部慎防長浪