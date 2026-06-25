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▲相比里夫斯續約的順利進展，詹姆斯的未來反而成為湖人今夏最大未知數。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今夏第一件大事正式塵埃落定。根據多家美媒報導，湖人已與里夫斯（Austin Reaves）達成一紙4年1.85億美元（約合新台幣58.94億元）頂薪續約合約，其中最後一年附帶球員選項。然而，對於湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）而言，留下里夫斯只是休賽季的第一步。真正困難的挑戰，其實才正要開始。從2021年落選新秀到如今拿下頂薪合約，里夫斯堪稱近年NBA最成功的養成案例之一。2025-26賽季，他打出生涯最佳表現，場均繳出23.3分、5.5助攻、4.7籃板，投籃命中率高達49%，在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）身邊扮演重要持球點與終結者角色。值得注意的是，湖人此次續約態度長積極。根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，湖人在總冠軍賽結束後便火速展開續約攻勢，甚至特地準備里夫斯最喜歡的鄉村音樂，並在會議現場擺放印有「AR」字樣的專屬抱枕，希望讓這位明星後衛感受到球團誠意。種種細節都顯示，湖人管理層已將里夫斯視為後詹皇時代的重要基石。令人意外的是，雖然里夫斯新合約總值高達1.85億美元，但短期內並不會壓縮湖人的補強空間。由於湖人將利用薪資規則延後正式簽約，目前帳面上仍只計入里夫斯約2090萬美元的薪資佔額，讓球隊今夏仍保有約4500萬至5000萬美元的薪資空間。這代表湖人仍能在自由市場積極出手。如果中鋒狀元艾頓（Deandre Ayton）與老將史瑪特（Marcus Smart）放棄球員選項，湖人甚至有機會進一步騰出更多操作空間。換句話說，續約里夫斯並未影響湖人今夏的補強計畫。然而，對於湖人而言，真正的問題從來不是進攻。《ESPN》權威記者溫卓霍斯特（Brian Windhorst）在節目《NBA Today》中直言，當球隊後場同時擁有唐西奇與里夫斯時，得分火力絕對不是問題，但防守勢必成為最大隱憂。溫卓霍斯特表示：「如果你的外圍是唐西奇與里夫斯，你會贏很多比賽，也能得到很多分數，但你一定會面臨防守問題。」事實上，湖人上季季後賽便暴露出禁區護框與外圍換防不足的缺陷。因此，在完成里夫斯續約後，球團接下來最優先的任務，將是尋找能夠保護禁區、提升防守強度的球員。溫卓霍斯特認為，湖人接下來最大的補強方向就是中鋒。不論透過自由市場還是交易市場，球隊都需要找到能夠改善禁區防守與籃板保護的長人。目前市場上與湖人頻繁傳出連結的球員包括活塞新星杜倫（Jalen Duren）、爵士凱斯勒（Walker Kessler），以及剛協助尼克奪冠的防守型中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）。這三人共同特點就是護框能力出色，能夠彌補唐西奇與里夫斯組合在防守端的不足。若湖人能成功補進其中一人，整體競爭力將獲得顯著提升。相比里夫斯續約的順利進展，詹姆斯的未來反而成為湖人今夏最大未知數。溫卓霍斯特指出，里夫斯的新約不會影響湖人的薪資空間，但詹姆斯的下一份合約卻會直接改變球隊的操作彈性。因此湖人的計畫可能相當明確：先利用現有薪資空間完成中鋒與防守側翼補強，再與詹姆斯討論剩餘的薪資配置。問題在於，即將邁入第24個賽季的詹姆斯是否願意接受較低薪資，換取球隊爭冠實力提升。這也將決定湖人未來幾年的建隊方向。從目前局勢來看，湖人管理層已經做出選擇。唐西奇是未來門面，里夫斯是核心搭檔，而詹姆斯則逐漸從絕對主角轉向爭冠拼圖的一部分。續約里夫斯只是起點。接下來湖人是否能找到禁區支柱、補足側翼防守，以及如何處理詹姆斯的新合約，才是真正決定這支球隊能否重返總冠軍競爭行列的關鍵。對於湖人而言，今夏最重要的一筆簽約已經完成，但真正決定冠軍高度的考驗，現在才正要開始。