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▲蘇慧倫（右）在劇中和朱軒洋也有對手戲，搭在一起也不奇怪。（圖／翻攝自IG@dogman.2005）

張孝全和蘇慧倫在《欠妳的那場婚禮》中飾演男女主角周可傑、陳立璇，年輕時期曾是最好的朋友，奉子成婚後感受到婚姻的現實，逐漸迷失自我，兩人有不少吵架、冷戰的戲，完美詮釋了許多夫妻的真實狀態。而現實生活中，蘇慧倫其實比張孝全還大13歲，但是演夫妻卻毫無違和感，讓劇迷驚訝直呼完全看不出來。最驚人的是，劇中飾演媽媽的李之勤，其實才大蘇慧倫3歲而已。1970年出生的蘇慧倫今年55歲，張孝全則是1983年出生，才42歲，兩人相差13歲，但演夫妻卻毫無違和感，也沒有姐弟戀的感覺，甚至劇中蘇慧倫面對母親驟然離世，張孝全一把抱住她，將她按進自己的懷裡安慰，對她的貼心照顧，根本是哥哥和妹妹啊！許多劇迷得知兩人的年齡差相當驚訝，「真的太讓人驚艷了」、「妝容清透動人，皮膚緊緻又沒有醫美感」、「比起孫淑媚，蘇慧倫更值得研究一下」、「重點是她氣質超級好」。不僅如此，劇中有一段是年輕的周可傑（朱軒洋 飾）穿越到20年後，在月台撞見正在哭泣的蘇慧倫，朱軒洋衝到對面抱住她，「誰欺負妳！告訴我！」1999年出生的朱軒洋今年才27歲！要說蘇慧倫生得出他都不為過，但兩人的身高差加上演技也完全不出戲，還有人笑說蘇慧倫根本才是穿越時空的人吧。另外，飾演大泰莉的謝盈萱是46歲，小泰莉王渝萱26歲；飾演小阿貴的裴子齊26歲，「大阿貴」黃迪揚今年39歲，「韓其森」姚淳耀是41歲，更驚人的是，飾演蘇慧倫媽媽的李之勤才58歲，實際也才大她3歲而已，爸爸卜學亮則是60歲，全劇演員根本都是吃防腐劑長大的。