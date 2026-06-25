米克拉颱風明明沒登陸，南台灣一早卻宛如被颱風正面撞擊！受到颱風外圍雲系強牽西南風影響，南高屏地區今（25）日清晨降下猛烈暴雨，許多屏東民眾一早醒來崩潰驚呼：「家門口竟然淹水了！」知名氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」更在清晨 4 點緊急發文示警：「台南高雄近山區以及幾乎整個屏東，凌晨早上積淹水機率很高！」瞬間引爆大批南部網民湧入回報災情。
🟡風雨交加用倒的！屏東斷電淹水災情頻傳
大批半夜被雷聲驚醒的民眾紛紛崩潰直呼，屏東地區首當其衝雨勢最猛烈，不少人哀號：「我家早上已經淹水了！」、「風雨交加根本沒辦法睡」、「屏東內埔甚至還斷電了！」高雄與台南網友也驚魂未定表示，半夜被恐怖的驚天巨雷嚇醒「都不用定鬧鐘了」，雨大到不想出門，紛紛詢問「這雷雨可比颱風，有停班停課的可能嗎？」
🟡氣象署緊急警報！南高屏大雷雨警戒至九點
面對猛烈雨勢，中央氣象署隨後也在清晨 06 時 34 分接力發布大雷雨即時訊息，針對「臺南市、高雄市、屏東縣」進行陸上警戒，時間將持續轟炸至 09 時 04 分，提醒通勤族慎防低窪地區積水與雷擊。同時，氣象署也針對屏東縣瑪家鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉發布山區暴雨災防告警，呼籲民眾遠離沙漠溪、牛角灣溪等溪流以策安全。
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大批半夜被雷聲驚醒的民眾紛紛崩潰直呼，屏東地區首當其衝雨勢最猛烈，不少人哀號：「我家早上已經淹水了！」、「風雨交加根本沒辦法睡」、「屏東內埔甚至還斷電了！」高雄與台南網友也驚魂未定表示，半夜被恐怖的驚天巨雷嚇醒「都不用定鬧鐘了」，雨大到不想出門，紛紛詢問「這雷雨可比颱風，有停班停課的可能嗎？」
面對猛烈雨勢，中央氣象署隨後也在清晨 06 時 34 分接力發布大雷雨即時訊息，針對「臺南市、高雄市、屏東縣」進行陸上警戒，時間將持續轟炸至 09 時 04 分，提醒通勤族慎防低窪地區積水與雷擊。同時，氣象署也針對屏東縣瑪家鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉發布山區暴雨災防告警，呼籲民眾遠離沙漠溪、牛角灣溪等溪流以策安全。