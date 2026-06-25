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▲薪資專家指出，湖人與里夫斯的續約並不會卡死球隊的補強計畫。湖人將利用他僅佔2090萬美元「預留薪資」的優勢，優先在自由市場搶人，最後才讓他正式簽字。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA自由市場開市，洛杉磯湖人隊與陣中主力後衛里夫斯（Austin Reaves）達成了一份4年1.85億美元的頂薪續約協議。這份打破NBA歷史紀錄的「史上最貴落選秀」合約一曝光，立刻引發部分湖人球迷的擔憂，球團砸下如此重金，是否會直接卡死球隊在休賽季的薪資空間與補強計畫？然而，根據聯盟薪資專家馬克斯（Bobby Marks）解析，這筆重磅續約不僅不會成為絆腳石，反而是湖人制服組在合約規則下的一步「神操作」。根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的分析，里夫斯這份新合約雖然讓他在新賽季的實際年薪高達4130萬美元，但在湖人正式與他簽字之前，他在球隊薪資上限中所佔據的「預留薪資」其實只有2090萬美元。馬克斯在社群平台X上發文解釋：「里夫斯的這份協議對湖人今夏的薪資彈性『毫無影響』。湖人目前預估的薪資空間，已經將里夫斯這2090萬美元的預留薪資計算在內。第一年薪資雖為4130萬美元，但他會等到湖人用完所有薪資空間後，才『最後一個』完成簽約。」這正是NBA薪資規則中極具戰略價值的一環。湖人球團將里夫斯的合約當作一項戰略資產：雙方先達成口頭協議，確保這位場均23.3分的後場核心不會投入自由市場；接著，湖人可以利用帳面上剩餘的薪資空間，去自由市場上招募其他球員、補強陣容。直到球隊將薪資空間徹底「榨乾」後，湖人最後才會動用規則（利用鳥權等條款允許球隊超過薪資上限續約母隊球員），正式與里夫斯簽下這份1.85億美元的合約。如此一來，湖人既留住了自家培養的核心，又沒有犧牲掉在自由市場上補強的機會。《ESPN》權威名記查拉尼亞（Shams Charania）指出，里夫斯為了簽下這份新頂薪，先是拒絕了原先價值1490萬美元的球員選擇權。這份新合約的最後一年（2029-30賽季）同樣附帶球員選擇權，而這也讓他正式締造了「NBA史上落選秀最大合約」的歷史紀錄。回顧上個賽季，里夫斯出賽51場，繳出23.3分、5.5助攻與4.7籃板的全能數據，投籃命中率與三分命中率分別高達49%與36%。隨著這份大約敲定，且球隊薪資空間依舊保持彈性，外界也正屏息以待湖人接下來在休賽季還會端出什麼樣的補強好戲。