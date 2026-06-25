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▲經濟部水利署緊急發布高屏淹水警戒區域圖，紅色區域代表已開始淹水或1小時內面臨淹水威脅，提醒民眾慎防低窪地區積水與溪水暴漲。（圖／翻攝自經濟部水利署,wra.gov.tw）

受米克拉颱風外圍雲系突襲，南台灣今日（25日）清晨被強烈對流猛烈轟炸。經濟部水利署一早針對高雄市與屏東縣發布緊急「淹水警戒」，高屏共計 12 個行政區全面拉響警報！其中旗山、內埔等 5 個區域更被列為「一級警戒」最危險紅燈區。根據最新雨量站觀測，屏東九如的「時雨量」已瘋狂飆破 52 毫米，全台前五大測站的時雨量更全部衝破 50 毫米大關，強烈衝擊清晨通勤車流。根據水利署與氣象署最新數據，受到短延時強降雨狂炸，南部多處排水系統已達飽和上限。今日清晨全台前五大「時雨量」測站全被屏東包辦，雨勢大到宛如用倒的：九如（屏東縣）：時雨量 52 毫米鹽埔（屏東縣）：時雨量 51.5 毫米潮州（屏東縣）：時雨量 51 毫米屏東（屏東縣）：時雨量 51 毫米里港（屏東縣）：時雨量 50.5 毫米高雄市：【一級警戒】旗山區；【二級警戒】內門區。屏東縣：【一級警戒】內埔鄉、鹽埔鄉、春日鄉、九如鄉；【二級警戒】里港鄉、潮州鎮、萬巒鄉、長治鄉、枋寮鄉、屏東市。面對如此驚人的高強度時雨量侵襲，通勤族在出門時，可透過經濟部水利署發布的「淹水警戒等級」來即時判斷災情嚴重性：：代表該地區目前已經開始淹水，或是易淹水村里與路段在未來 1 小時內隨時可能出現嚴重積淹水，請民眾即刻進行防災應變、避免前往低窪路段。：代表該地區之即時降雨量持續累積，若雨勢不停，該地區之易淹水村里與路段，可能在未來 3 小時內開始積淹水，通勤族行經時請提高警覺、放慢車速小心慢行。