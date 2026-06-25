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2026年世界盃正如火如荼進行中，阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）剛迎來39歲生日，他不僅率領阿根廷在分組賽豪取2連勝，更親口否認了即將退出國家隊的傳聞，甚至首度鬆口表示，不排除挑戰2030年世界盃的可能性，讓許多球迷驚呼：「該不會真的要踢到43歲⋯⋯」梅西本屆賽事狀態火燙，目前在僅出賽2場的情況下已攻入5球，高居金靴獎排行榜首位。憑藉這段驚人的進球表現，他的世界盃生涯累積進球數已來到18球，正式寫下歷史新頁，成為世界盃史上進球最多的球員。其中有12顆進球來自近兩屆世界盃，再次展現歷久不衰的統治力。日前被媒體問到是否可能在2030年世界盃再度披上阿根廷戰袍時，梅西並未直接否定這項可能性。「我不知道，老實說，我現在並沒有去想那麼遠的事情。」梅西表示，「2030年感覺還很遙遠，但就像我一直說的，我只專注在當下，一天一天過。」他接著補充：「只要我還能為球隊做出貢獻，只要我的身體狀況良好，還能幫助隊友，我就會繼續踢下去。」梅西的發言無疑讓全球阿根廷球迷充滿期待。由於2030年世界盃適逢FIFA百年紀念賽事，阿根廷將成為共同主辦國之一，若屆時已43歲的梅西仍能出賽，勢必將成為世界足壇最具歷史意義的畫面之一。在梅西領軍之下，阿根廷目前以兩戰全勝穩居J組龍頭。根據知名數據機構「Opta」超級電腦的最新預測，阿根廷目前以15.5%的奪冠機率高居本屆世界盃各隊之首，被視為最有機會完成衛冕的熱門球隊。儘管外界早已開始討論梅西的退休時間表，但從他本屆世界盃的表現來看，這位阿根廷傳奇仍持續改寫歷史。至於他是否會將國家隊生涯延續到2030年，答案或許正如梅西所說：現在還太早，但一切皆有可能。