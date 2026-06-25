委內瑞拉北部在當地時間24日傍晚（台灣時間25日清晨）接連發生規模7.1、7.5的淺層強震，第1起地震隨後規模更上修至7.2（震源深度則修訂至21.9公里）。有外媒報導稱，委國首都加拉加斯（Caracas）震感明顯，多棟建築倒塌。
根據《美聯社》報導，地震當下，驚慌失措的人民紛紛從搖晃的建築物奔出、逃到室外，許多人目睹牆面倒塌，家具四散，臉上都帶著明顯驚恐的表情。
加拉加斯平常熙熙攘攘的熱鬧街區，也因地震造成的建築受損、倒塌而揚起陣陣塵土。
委國內政部長卡貝羅（Diosdado Cabello）透露，委國多個州省都有震感，而加拉加斯的阿爾塔米拉社區（Altamira），情況令人相當擔憂，不少民宅都倒了，有人在地震中受傷，要求駕駛讓路給救護車和緊急車輛通行。
卡貝羅並敦促民眾先待在室外，以防後續餘震進一步破壞已受損的建築物，強調政府已按照既定程序，啟動援助和救援行動。
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加拉加斯平常熙熙攘攘的熱鬧街區，也因地震造成的建築受損、倒塌而揚起陣陣塵土。
委國內政部長卡貝羅（Diosdado Cabello）透露，委國多個州省都有震感，而加拉加斯的阿爾塔米拉社區（Altamira），情況令人相當擔憂，不少民宅都倒了，有人在地震中受傷，要求駕駛讓路給救護車和緊急車輛通行。
卡貝羅並敦促民眾先待在室外，以防後續餘震進一步破壞已受損的建築物，強調政府已按照既定程序，啟動援助和救援行動。