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▲里夫斯（圖）在上個賽季打出場均23.3分的優異成績，加上當家球星唐西奇（Luka Doncic）的強烈留人要求，讓湖人制服組決心不計代價將他留在陣中。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA自由市場再傳重磅續約消息，洛杉磯湖人隊最終選擇砸下頂薪，與後衛里夫斯（Austin Reaves）達成4年1.85億美元續約協議，但這筆操作也立刻引發球迷熱議，不少網友直呼湖人這價碼「太盤了」。根據美媒報導，底特律活塞原本準備在自由市場大舉追求里夫斯，甚至計畫清出薪資空間開出高額報價，讓湖人制服組感受到壓力，最終選擇提前用頂薪鎖人；而另一大關鍵，則是當家球星唐西奇（Luka Doncic）明確希望里夫斯續留，讓這位落選秀出身的後衛，正式成為紫金軍未來爭冠藍圖中的重要拼圖。原本外界預期湖人能以低於頂薪的價碼留下里夫斯，這對受限於第二層薪資上限（Second Apron）的湖人來說將是巨大利多。不過，根據《The Stein Line》名記史坦（Marc Stein）的報導，活塞隊計畫在自由市場上對里夫斯發起猛烈攻勢，甚至打算透過交易史都華（Isaiah Stewart）等主力球員來清理薪資空間，準備開出令湖人難以匹配的報價。感受到巨大威脅的湖人制服組不敢有絲毫怠慢。為了不讓這位自家培養的超級後衛落入潛在競爭對手之手，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）果斷出擊，直接奉上里夫斯所能拿到的最高金額——4年1.85億美元。根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，里夫斯在2026-27賽季的起薪將高達4130萬美元，而2029-30賽季的球員選擇權更是飆破5120萬美元。湖人願意砸下重金，除了防堵活塞的挖角，另一大關鍵在於球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）的強烈要求。唐西奇明確表示，他非常希望這位後場搭檔能繼續留在隊中。在上個賽季（2025-26賽季），里夫斯打出了生涯年的表現，場均狂轟23.3分，證明了自己是唐西奇身邊最完美的後場拼圖。不過，這份頂薪合約也意味著排山倒海的壓力。在未來幾年內，里夫斯不僅需要維持高檔的進攻火力，更必須證明自己值得這份頂薪的身價。湖人已經為他與唐西奇的組合投入了巨大的資源，如果里夫斯無法在球場上兌現這份期待，在嚴苛的新版勞資協議規範下，這筆沉重的薪資包袱極有可能成為湖人未來爭冠路上的絆腳石。