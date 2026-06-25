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▲The DoDoMen昨日在IG限時動態發文，宣布將暫停更新本週及下週的影片。（圖／翻攝自IG@thedodomen）

百萬YouTube頻道The DoDoMen（嘟嘟人）近日因Jeannie太常亮相，而引發粉絲不滿，再加上Ian發布了一則「回應酸民」影片，更是演變成公關災難，直接爆發退訂潮，就算宣布Jeannie退出也止不住血。而對此，The DoDoMen於昨（24）日緊急發布動態，宣布將暫停更新本週及下週的影片。The DoDoMen在昨日於IG限時動態，宣布暫停更新影片的消息，「本週及下週的YT正片皆暫停，謝謝各位近期對頻道的關心。」接著承諾會繼續努力創作更多不同的作品，並感謝一直支持團隊的粉絲。事實上，日前因員工Jeannie太常亮相在幕前與Podcast中，讓原本喜歡看Ian、Eric互動的老粉感到相當不滿，甚至質疑Jeannie是Ian女友，才會常常一起拍影片。而對此，Ian透過頻道親上火線回應，未料他的標題《被酸民連續罵一個月！直接大走心？！》卻讓不少粉絲更生氣，認為自己的建議被歸類為「酸民」，紛紛高喊要退訂，因而爆發退訂潮。Ian也因此再度拍片道歉，透露團隊在和Jeannie合作途中，發現了對方對於當創作者感到非常有興趣，因此才會幫忙Jeannie在影片中曝光。除此之外，Ian也強調Jeannie其實早在今年5月就已確定將從DoDoMen畢業，離開團隊獨自發展，不過這絕非因為近期風波才做出的決定。影片中Jeannie本人也親自道歉，表示未來將以獨立創作者身分繼續活動，並承諾未來公開發言會更加謹慎。