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藍白合協商交給黃國昌 柯文哲將全台輔選

柯文哲：竹縣、竹北市不能讓藍營「整碗端去」

民眾黨竹北市長參選人、前新竹市副市長邱臣遠昨（24）日公布競選團隊，在民眾黨創黨主席柯文哲陪同下亮相，而柯文哲發言時表示，竹北年輕、高學歷、高收入，符合民眾黨調性，若國民黨從新竹縣長到竹北市長都「整碗端去」，難以說服白營支持者。至於藍白合進度，他強調，地方藍白協商由民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文對接，他本人交保後未曾與鄭麗文接觸，未來也會以全台輔選為主。面對地方藍白合議題，柯文哲表示，所有藍白協商仍由黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文對接，他個人交保後至今沒有與鄭麗文有過任何接觸，未來也會依分工，以自己最愛的全台大輔選為主，不會主動就竹北藍白合與鄭麗文接觸。他分析，2026是2028總統大選前哨戰，今年主戰場在新北與高雄，桃竹竹苗則是中流砥柱，應該更加穩定，因此必須推出勝選人選。柯文哲也直言，民眾黨在竹北支持度高，如果國民黨從新竹縣長到竹北市長都「整碗端去」，很難說服民眾黨支持者支持國民黨。他指出，竹北60歲以上選民占比低，高學歷、高收入且是全台最年輕城市之一，符合民眾黨調性；若採用傳統戰法，資源多的一方一定勝出，因此竹北不能打傳統戰，將大量運用科技與網路戰法突破。柯文哲進一步表示，民眾黨今年選戰戰略核心是「變現」，也就是把現有支持度轉化為議員實際席次。他檢討，民眾黨過去太像網路政黨、愛打高空，這次要「從網路走到馬路」，採取較保守的提名策略，除新竹東區等少數區域外，多數地區以「1選區提名1人」為原則，再思考如何擴大戰果。翟本喬則表示，白營支持者具高度自主性，會依候選人表現、理念及是否符合民意期待作出判斷。