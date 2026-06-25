（09:09更新，豪雨特報再擴大）上班通勤族注意，強烈對流攻勢再升級！中央氣象署於今（25）日 08 時 45 分緊急擴大「豪雨特報」，受到颱風外圍雲系夾擊，大片象徵劇烈降雨的「火紅回波」正死死鎖定大台北橫掃，導致雙北瞬間升格為「豪雨警戒」，目前全台共計 12 縣市同步拉響大雨至大豪雨警報，基隆、雲嘉與高屏也全面淪陷，通勤務必嚴防淹水。
🟡豪雨特報全台大擴大！高屏大豪雨雙北升豪雨
根據氣象署 08 時 45 分發布的最新災害性天氣通報，受到第 7 號颱風北上、鋒面接近及西南風增強的多重夾擊，全台極易出現恐怖的短延時強降雨。影響時間將一路從 25 日上午持續肆虐至 26 日清晨，最新全台 13 縣市豪大雨警戒分級如下：
大豪雨警戒（紅燈）：高雄市、屏東縣、恆春半島。
豪雨警戒（橙燈）：臺北市、新北市、臺南市。
大雨警戒（黃燈）：基隆市、北海岸、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺東縣山區、澎湖縣、馬祖地區。
氣象署嚴正呼籲，請上述地區民眾注意密集的雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積淹水；山區居民請務必提高警覺，嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
🟡高雄3區致災雷雨！旗山美濃內門警戒至10點
南部對流再度大爆發！氣象署於 08 時 08 分針對「高雄市」發布極具威脅的「致災性」大雷雨即時訊息，持續時間將一路瘋狂轟炸至上午 10 時 08 分止。
通報嚴正警告，受到強烈雷雨胞突襲，警戒區內正有致災性短延時強降雨發生。本次陸上警戒區域精準圈出高雄 3 個核心區域，包含：旗山區、美濃區、內門區。請當地居民與正在出門的清晨通勤族務必慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區嚴重積淹水、雷擊以及暴雨引發的低能見度。
🟡雙北突發大雷雨！士林石碇防山區暴雨
北台灣民眾注意，強對流赫然移入雙北！氣象署於 08 時 01 分對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，警戒時間一路持續至上午 09 時 01 分止。雙北陸上及新北沿海地區將迎來猛烈短延時強降雨與強陣風，行車通勤請嚴防低能見度與低窪地區積水。
同時，氣象署也對「新北市石碇區、臺北市士林區」緊急發布山區暴雨災防告警（細胞簡訊），持續時間至 10 時 01 分。警戒範圍包括新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、臺北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）。上述區域已有暴雨或極高暴雨機率，請民眾留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，切勿從事溯溪、釣魚等活動。
🟡屏東15區致災雷雨！警戒延長轟至十點半
南部雨勢完全停不下來！氣象署最新在 07 時 55 分，針對「屏東縣」發布極具威脅的「致災性」大雷雨即時訊息，持續時間直接拉長、一路轟炸至上午 10 時 25 分止。
氣象署嚴正警告，警戒區內正有強烈對流引發的致災性短延時強降雨發生。本次陸上警戒區域狂轟屏東 15 個核心鄉鎮，包含：屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉。請當地居民與清晨通勤族務必慎防溪河水暴漲、低窪地區嚴重積淹水、雷擊以及暴雨引發的低能見度。
🟡九縣市雨區大擴大！屏東全面升級大豪雨
根據氣象署最新發布的災害性天氣通報，今日白天的降雨影響最為劇烈，全台高風險豪大雨警戒區域分布如下：
大豪雨警戒（紅燈紅區）：屏東縣、恆春半島。
豪雨警戒（橙燈黃區）：臺南市、高雄市。
大雨警戒（黃燈藍區）：臺北市、新北市、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、臺東縣山區。
🟡澎湖突發大雷雨！陸海警戒狂轟至9點13分
就在豪雨特報發布後不到一刻鐘，氣象署於 07 時 45 分針對澎湖縣發布大雷雨即時訊息，持續時間將一路強襲轟炸至上午 09 時 13 分止。本次警戒區域採取「陸海雙重戒備」，澎湖縣不論沿海或陸上均全面入列。
通報指出，澎湖目前正有激烈的短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風與密集的閃電落雷。氣象署特別嚴正警告，澎湖當地除了慎防低窪地區積淹水與雷擊外，受到颱風外圍雲系引發的強烈對流影響，沿海與海上作業船隻更要嚴防「瞬間大浪」突襲，行車通勤也需特別注意低能見度，非必要請勿前往海邊活動。
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根據氣象署 08 時 45 分發布的最新災害性天氣通報，受到第 7 號颱風北上、鋒面接近及西南風增強的多重夾擊，全台極易出現恐怖的短延時強降雨。影響時間將一路從 25 日上午持續肆虐至 26 日清晨，最新全台 13 縣市豪大雨警戒分級如下：
大豪雨警戒（紅燈）：高雄市、屏東縣、恆春半島。
豪雨警戒（橙燈）：臺北市、新北市、臺南市。
大雨警戒（黃燈）：基隆市、北海岸、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺東縣山區、澎湖縣、馬祖地區。
氣象署嚴正呼籲，請上述地區民眾注意密集的雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積淹水；山區居民請務必提高警覺，嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
南部對流再度大爆發！氣象署於 08 時 08 分針對「高雄市」發布極具威脅的「致災性」大雷雨即時訊息，持續時間將一路瘋狂轟炸至上午 10 時 08 分止。
通報嚴正警告，受到強烈雷雨胞突襲，警戒區內正有致災性短延時強降雨發生。本次陸上警戒區域精準圈出高雄 3 個核心區域，包含：旗山區、美濃區、內門區。請當地居民與正在出門的清晨通勤族務必慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區嚴重積淹水、雷擊以及暴雨引發的低能見度。
北台灣民眾注意，強對流赫然移入雙北！氣象署於 08 時 01 分對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，警戒時間一路持續至上午 09 時 01 分止。雙北陸上及新北沿海地區將迎來猛烈短延時強降雨與強陣風，行車通勤請嚴防低能見度與低窪地區積水。
同時，氣象署也對「新北市石碇區、臺北市士林區」緊急發布山區暴雨災防告警（細胞簡訊），持續時間至 10 時 01 分。警戒範圍包括新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、臺北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）。上述區域已有暴雨或極高暴雨機率，請民眾留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，切勿從事溯溪、釣魚等活動。
南部雨勢完全停不下來！氣象署最新在 07 時 55 分，針對「屏東縣」發布極具威脅的「致災性」大雷雨即時訊息，持續時間直接拉長、一路轟炸至上午 10 時 25 分止。
氣象署嚴正警告，警戒區內正有強烈對流引發的致災性短延時強降雨發生。本次陸上警戒區域狂轟屏東 15 個核心鄉鎮，包含：屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉。請當地居民與清晨通勤族務必慎防溪河水暴漲、低窪地區嚴重積淹水、雷擊以及暴雨引發的低能見度。
🟡九縣市雨區大擴大！屏東全面升級大豪雨
根據氣象署最新發布的災害性天氣通報，今日白天的降雨影響最為劇烈，全台高風險豪大雨警戒區域分布如下：
大豪雨警戒（紅燈紅區）：屏東縣、恆春半島。
豪雨警戒（橙燈黃區）：臺南市、高雄市。
大雨警戒（黃燈藍區）：臺北市、新北市、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、臺東縣山區。
就在豪雨特報發布後不到一刻鐘，氣象署於 07 時 45 分針對澎湖縣發布大雷雨即時訊息，持續時間將一路強襲轟炸至上午 09 時 13 分止。本次警戒區域採取「陸海雙重戒備」，澎湖縣不論沿海或陸上均全面入列。
通報指出，澎湖目前正有激烈的短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風與密集的閃電落雷。氣象署特別嚴正警告，澎湖當地除了慎防低窪地區積淹水與雷擊外，受到颱風外圍雲系引發的強烈對流影響，沿海與海上作業船隻更要嚴防「瞬間大浪」突襲，行車通勤也需特別注意低能見度，非必要請勿前往海邊活動。