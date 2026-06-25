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▲巴西國家隊前鋒維尼修斯（Vinicius Junior）在今日對陣蘇格蘭的比賽中大開殺戒，上半場便上演梅開二度，幫助五星巴西早早奠定勝基。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃C組小組賽，巴西今（25）日展現五星王者火力，以3：0完勝蘇格蘭，確定鎖定小組第一晉級。維尼修斯（Vinicius Junior）上半場完成梅開二度；下半場庫尼亞（Matheus Cunha）補上一球，攻進個人本屆第3球，幫助巴西早早奠定勝基。更受矚目的是，巴西隊史進球王內馬爾（Neymar）第76分鐘替補登場，迎來本屆世界盃首秀，也完成生涯第4度世界盃登場，成為這場勝利之外的最大焦點。比賽開局蘇格蘭其實踢得積極，一度掌握較多控球權，並試圖從中路推進製造空間，不過第7分鐘後防一次致命失誤讓戰局急轉直下。蘇格蘭門將岡恩（Angus Gunn）從後場短傳給麥肯納（Scott McKenna），但麥肯納回傳時遭巴西前場逼搶干擾，維尼修斯機警斷球後冷靜晃過門將，再將球送入網窩，幫助巴西取得1：0領先。取得領先後，巴西逐漸掌控比賽節奏，維尼修斯在左路持續製造威脅，第22分鐘一度再度破門，但經VAR檢視後，因為他在搶球過程中與防守球員發生碰撞、影響對方回傳動作，進球遭判無效，蘇格蘭逃過一劫。第30分鐘後，蘇格蘭靠定位球短暫製造壓力，費格森（Lewis Ferguson）多次主罰角球與自由球，但巴西防線仍能化解危機。上半場補時第3分鐘，巴西終於擴大領先，後衛加布里埃爾（Gabriel Magalhães）右路插上傳中，維尼修斯在遠柱頭槌破門，完成梅開二度，巴西也以2：0進入中場休息。下半場蘇格蘭率先做出調整，由提爾尼（Kieran Tierney）替換羅伯森（Andy Robertson）登場，試圖加強左路推進。第49分鐘，麥克托米奈接應左路傳中頭槌攻門，這也是蘇格蘭本場第一腳射正，但艾利森站位穩健將球抱住。隨後巴西很快重新奪回主導權，第51分鐘維尼修斯接獲帕奎塔（Lucas Paquetá）精準直塞形成單刀機會，但他在關鍵時刻腳步不穩，射門力量不足，被岡恩化解。第56分鐘，蘇格蘭一度在禁區內製造爭議畫面，麥克萊恩（Kenny McLean）衝入禁區後與達尼洛（Danilo）發生碰撞倒地，蘇格蘭球員與球迷認為應判點球，但主裁判沒有表示。巴西隨後持續攻勢，第60分鐘，吉馬良斯（Bruno Guimarães）送出精準直塞，庫尼亞從右側肋部切入禁區，連續擺脫防守後冷靜起腳，將球送入右側網窩，幫助巴西擴大為3：0領先。比賽後段，巴西開始進行調度，先換上馬丁內利（Gabriel Martinelli）與法比尼奧（Fabinho）控制比賽節奏，第76分鐘更讓內馬爾（Neymar）替補登場，換下本場攻進第3球的庫尼亞。這是巴西隊史進球王內馬爾本屆世界盃首度亮相，也是他生涯第4度站上世界盃舞台，登場瞬間立刻成為全場焦點。