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2026年世界盃A組小組賽最終戰將於台灣時間今（25）日上午9點登場，韓國隊在墨西哥蒙特雷球場迎戰南非隊。賽前公布的先發名單引發熱議，韓國主帥洪明甫不僅讓隊長孫興慜首度從替補席出發，近期備受關注的混血新星卡斯特羅普（Jens Castrop）也連續第三場未能擠進先發陣容。孫興慜坐板凳的決定讓許多韓國網友在社群媒體上直言：「這什麼意思？」、「我沒眼花吧」、「想想都覺得可怕」。目前韓國以1勝1敗、積分3分暫居A組第二，只要本場踢平南非就能確保晉級32強。韓國隊此役先發門將由金承奎把關，後防線則由李韓汎、金敏在與李基赫組成三中衛體系；中場配置薛英佑、黃仁範、白昇浩與李太錫，前場則由黃喜燦、吳賢揆與李剛仁聯手攻堅。最大焦點無疑是孫興慜被安排在替補席待命。這位韓國隊長前兩場比賽皆擔任先發中鋒，但面對攸關晉級命運的最終戰，洪明甫決定保留這張王牌，希望在下半場關鍵時刻發揮影響力。同樣連續兩場先發的老將李在城，此役也先從板凳出發。讓孫興慜坐板凳的調度引發大批韓國球迷的質疑，許多人感到相當錯愕：「我沒看錯吧？」、「真的會有這種事嗎？」、「想想都覺得可怕」。不過也有人認為，因為墨西哥氣溫實在太高，讓孫興慜、李在城等老將替補出賽是正確的選擇。除了孫興慜之外，外界最關心的位置就是左路的安排。首戰對捷克時，洪明甫啟用李太錫；次戰面對墨西哥則改由薛英佑客串左路。不過兩人在進攻端都未能展現理想的效果，尤其薛英佑身為右腳球員，在左路進攻推進與內切威脅方面明顯受限。對墨西哥一役，韓國左路進攻多次陷入停滯。賽後英國媒體《BBC》甚至只給薛英佑4.64分，成為韓國隊評分最低球員之一。因此賽前不少韓媒與球迷呼籲，應該讓德甲體系出身的延斯獲得機會。這位兼具速度與前插能力的混血中場，上賽季聯賽26場繳出3球1助攻，完成30次射門與56次禁區內觸球，具備直接衝擊球門的能力。不過洪明甫最終沒有冒險。延斯雖然擁有出色的進攻侵略性，但本質上仍是偏向中路活動的中場球員，在邊路防守與回追補位方面仍有疑慮。更值得注意的是，他自2023年至2025年間效力紐倫堡期間，54場比賽便累積22張黃牌與2張紅牌，侵略性十足的踢法在世界盃短期賽事中也存在風險。而南非隊向來擅長利用邊路速度製造威脅，目前韓國左側防線又有國際賽經驗相對不足的李基赫，加上白昇浩必須負責大範圍防守覆蓋，若再加入延斯，可能增加防線溝通與協防壓力。雖然再度無緣先發，但延斯並非完全失去上場機會。若韓國隊比賽中陷入僵局，或左路進攻持續打不開局面，延斯很可能成為洪明甫手中的秘密武器。目前A組由墨西哥以2連勝、積分6分提前鎖定晉級資格；韓國則以3分排名第二，捷克與南非同樣有1分積分。韓國只要本場獲勝即可直接晉級，甚至踢平也足以確保分組第二。