南美洲國家委內瑞拉，當地時間24日傍晚，接連發生規模7.2、7.5的淺層強震，2起地震發生間隔不到1分鐘，劇烈搖晃嚇壞不少當地人。有高齡80歲的老婆婆回憶，這波地震感覺比印象中的1967年震災還要嚴重。
根據《衛報》報導，地震發生當下，許多委內瑞拉人正在家中慶祝公共假日，紀念1821年從西班牙獲得獨立的軍事勝利，被突如其來的大地震嚇到出逃。
住在首都加拉加斯（Caracas）的80歲退休老人洛梅羅（Maria Romero）直言： 「這次地震太可怕了，甚至比1967年的那次還要嚴重。」
洛梅羅說的，是指1967年7月29日晚間發生的大地震，規模為6.6，深度僅25公里，當年造成1536人受傷，225至300人死亡，財產損失高達5000萬至1.4億美元。
網上流傳的影像顯示，警消車輛穿梭在加拉加斯的街道上，可以看到不少建築物都遭到嚴重破壞，部分居民還陷入斷電、斷網的狀態。
《BBC》引述美國地質調查局 (USGS) 警告，週三晚間委內瑞拉的連續大地震，可能造成大量傷亡和廣泛破壞，餘震威力也不容小覷，死亡人數超過1萬人的機率為44%，超過10萬人的機率為30%。此外還存在山崩、土壤液化等風險。
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住在首都加拉加斯（Caracas）的80歲退休老人洛梅羅（Maria Romero）直言： 「這次地震太可怕了，甚至比1967年的那次還要嚴重。」
洛梅羅說的，是指1967年7月29日晚間發生的大地震，規模為6.6，深度僅25公里，當年造成1536人受傷，225至300人死亡，財產損失高達5000萬至1.4億美元。
網上流傳的影像顯示，警消車輛穿梭在加拉加斯的街道上，可以看到不少建築物都遭到嚴重破壞，部分居民還陷入斷電、斷網的狀態。
《BBC》引述美國地質調查局 (USGS) 警告，週三晚間委內瑞拉的連續大地震，可能造成大量傷亡和廣泛破壞，餘震威力也不容小覷，死亡人數超過1萬人的機率為44%，超過10萬人的機率為30%。此外還存在山崩、土壤液化等風險。