我是廣告 請繼續往下閱讀

▲內馬爾（圖）在本屆2026美加墨世界盃成功克服傷勢重返賽場，如今場外又迎來即將升格「五寶爸」的喜訊，堪稱雙喜臨門。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃激戰，正在為巴西國家隊拚奪大力神盃的當家球星內馬爾（Neymar Jr.）不僅在賽場上克服傷病強勢回歸，場外更拋出了一枚震撼彈！這位34歲的足壇巨星透過社群平台開心宣布，他與未婚妻布魯娜（Bruna Biancardi）即將迎來兩人的第三個孩子，這也將是內馬爾人生中的「第5名」子女。消息一出，立刻在全球社群網路上引發轟動。內馬爾與布魯娜向他們數以千萬計的粉絲分享了一段溫馨的性別揭曉影片。影片中，全家人穿著純白色的家庭服裝聚集在戶外，包括內馬爾的長子大衛·盧卡（Davi Lucca），以及兩名女兒瑪薇（Mavie）與梅爾（Mel）皆一同參與了這場盛會。揭曉儀式別出心裁，全家人參與了一場「矇眼塗鴉遊戲」，當眾人拿下眼罩、看見畫布上滿滿的「粉紅色」顏料時，全場歡聲雷動——這意味著這對伴侶即將迎來一名女嬰。這則充滿喜氣的貼文在發布短短數小時內，便迅速狂吸超過577萬個讚，並湧入逾5萬1千多則祝賀留言，展現了這位巴西巨星驚人的網路影響力。隨著這名女嬰的到來，內馬爾將正式升格為「五寶爸」，這也是他膝下的第4名女兒。回顧內馬爾的家庭版圖：他與前女友卡洛琳娜（Carolina Dantas）於2011年生下長子大衛·盧卡；與現任未婚妻布魯娜育有瑪薇與梅爾（2025年7月出生）；此外，他與模特兒阿曼達（Amanda Kimberlly）也在2024年7月迎來了女兒海倫娜（Helena）。在今年（2026年）3月接受Red Bull專訪時，內馬爾就曾大方分享自己對「女兒傻瓜」這個身分的熱愛：「成為一個女孩的父親一直都是我的夢想。上帝保佑了我，給了我三個女兒。我真的非常開心，她們就是我的三位小公主。」如今，他的「公主兵團」很快又將再添一名新成員。內馬爾與布魯娜的感情路並非一帆風順。兩人在2022年開始交往，但在2024年海倫娜出生後，曾因男方的出軌風波而短暫分手，直到同年底才又戲劇性地復合。自此之後，兩人越愛越高調，頻繁在社群上分享家庭里程碑。本屆世界盃開踢前，當內馬爾正式入選巴西隊26人決選名單時，布魯娜便在Instagram上發布了一篇感人肺腑的文章，力挺內馬爾挺過傷病與外界的嚴厲批評。布魯娜寫道：「我陪你經歷並熬過了那些最艱難的日子。有些時候『放棄』似乎是更容易的選擇，但你即使遭遇挫折也從未停下腳步。看到這麼多人認可那些別人試圖抹殺的成就，真的很讓人感動。現在，一個全新的篇章開始了，這或許是你最期待的時刻。這次的入選絕非運氣，這是你所有的奉獻、信仰、努力、勇氣，以及對足球的熱愛所換來的結果！」