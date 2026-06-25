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▲三上悠亞（右）帶好友兼御用髮型師去迪士尼散心，安慰對方被炎上的心情。（圖／翻攝自YouTube@yua_mikami816）

日本女星三上悠亞在22日分享帶好友兼御用髮型師，去迪士尼散心的影片，而對方正是日前曾引發剪髮爭議，而遭公開客訴的髮型師。影片公開後，該名受害客戶、也就是24歲女網友鐵火醬，發文控訴遭到三上悠亞私訊開嗆，質疑她已成年還用學生優惠，讓這名客戶質疑髮型師將她個人資料外洩給第三方，三上悠亞與該名髮型師也因此反遭罵翻。三上悠亞在22日於YouTube分享帶好友去迪士尼散心的影片，該名好友就是日前遭鐵火醬發文怒控剪髮被敷衍、髮型還剪失敗，而遭到炎上的髮型師。三上悠亞在影片鼓勵對方只要好好面對指名自己的客戶就足夠，還說自己也常常被炎上，笑說對方這樣是出名了。不料影片公開後，該名網友發文批評三上悠亞影片扭曲她本意，以及對髮型師「已退款就沒事」的態度感到難過，並爆料自己還遭到三上悠亞私訊開嗆，質問她：「妳已經是出社會的人，還使用學生優惠？」讓鐵火醬非常不解。鐵火醬坦承自己共到該店做頭髮兩次，第一次還是大學生，所以使用了學生優惠，但這次第二次光顧，就沒有再用學生優惠，並質疑該名髮型師擅自將自己的個資洩漏給第三方的三上悠亞，火速引發大量網友的批評。許多網友指出鐵火醬並沒有公開店名與髮型師身分，三上悠亞此舉除了火上加油、曝光店名外，還透露該名髮型師將客戶私人消費紀錄跟使用內容全外洩，根本造成反效果。大量的批評也讓三上悠亞緊急刪除該影片的宣傳貼文，但目前尚未做出任何回應，影片至今也依然是公開狀態。而三上悠亞原本鼓勵好友的舉動，竟意外引發一連串爭議，也讓許多網友都感到非常傻眼。