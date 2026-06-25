受米克拉颱風外圍雲系與強烈西南風突襲，屏東縣今（25）日清晨狂降致災性大豪雨，春日鄉士文村已緊急宣布停班停課，大批涉水通勤的縣民也紛紛湧入縣長周春米臉書以「咕嚕咕嚕」洗版抗議並敲碗全縣放假。
🟡春日鄉士文村停班課！屏東山區暴雨災情頻傳
因應強烈對流狂轟中南部山區，屏東縣政府今日清晨緊急通報，屏東縣春日鄉士文村因受豪雨影響致災，於今日（25日）正式停止上班、停止上課。這也是本次大豪雨特報突襲全台以來，屏東第一個因雨勢過大而宣布局部停班停課的區域，提醒當地山區居民與通勤族務必遠離河川、注意坍方與落石。
🟡周春米臉書遭灌爆！屏東人涉水通勤洗版怒吼
從今日凌晨起，周春米的臉書最新貼文便遭到徹夜難眠的屏東人全面攻陷。大批民眾面對一早得出門上班上課的現實，群情激憤怒吼：「雨好大好大，地段淹水了，能放假嗎？」、「風大雨大啊，要不要停班停課啊縣長」、「雨聲從十二點整開始不停地拍打我床，雷聲更是轟動人心，這樣的天氣確定要上課上班嗎？」、更有住在災情前線的居民驚恐回報「竹田淹水了快起床！」、「殺蛇溪快滿起來了啦！」
由於早晨通勤尖峰已過，縣府卻遲遲未有任何最新決策公告，引爆民怨大炸裂。許多網友諷刺開酸：「周阿米…. 咕嚕…您… 咕嚕… 咕嚕.. 起床了嗎…咕嚕咕嚕……」、「米姐 咕嚕…..咕嚕….咕嚕」、「已經7點了縣府還沒半句話，全靠鄉鎮臉書在說哪邊淹水？」、「整個縣府團隊是都這麼好睡？！大雷雨整夜沒停過，還可以這麼安心？！」
🟡九如鹽埔雨量破門檻！最新前五大測站名單曝
根據氣象署今日最新統計，屏東縣的累積雨量數據極為驚人，大豪雨宛如用倒的傾瀉而下，全台累積雨量前五大測站更直接被屏東「全面包辦」，驚人數據如下：
屏東縣九如鄉（九如站）：370.0 毫米
屏東縣鹽埔鄉（鹽埔站）：352.0 毫米
屏東縣春日鄉（士文站）：332.0 毫米
屏東縣內埔鄉（內埔站）：288.5 毫米
屏東縣春日鄉（春日站）：278.0 毫米
氣象專家指出，暴雨核心今日死死鎖定屏東狂炸，九如與鹽埔鄉在短短數小時內，累積雨量就已經瘋狂衝破 350 毫米致災大關，這也導致多處低窪地區一早醒來早已是一片汪洋，機車族寸步難行。
🟡屏東放假難度極高！豪雨停班課最新標準曝光
究竟雨下到馬路變黃河，為什麼沒辦法說放就放？事實上，要達到豪雨停班停課的官方法定標準，主要依據各縣市地形的 24 小時累積降雨量是否達到致災門檻來決定。而屏東縣，正好名列全台灣「放假門檻最高」的第一梯隊！
根據法規，全台各縣市的豪雨停班停課標準精密劃分為以下兩大類：
高難度硬漢區（不分山區或平地，累積雨量一律須達 350 毫米才有機會放假）：
屏東縣、臺北市、新北市、新竹市、彰化縣、嘉義市、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣。
分區判定彈性區（採山區達 200 毫米、平地達 350 毫米分開計算）：
高雄市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣。
正因為鄰近的高雄市只要山區累積雨量達 200 毫米即可放假，打亂了不少高屏共同生活圈民眾的步調，但屏東縣不論平地還是山區，一律得硬生生卡死 350 毫米的超高大關。不過，若對照最新雨量數據，九如（370mm）與鹽埔（352mm）其實在數據上早就雙雙達標！
雖然防汛指引註明最終決定權依然落在各縣市首長手上，但面對實質達標的災情，如何兼顧安全與法規，正考驗著縣府團隊的決策智慧。今日雨勢仍在持續，請高屏地區通勤族涉水行車務必注意安全。
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因應強烈對流狂轟中南部山區，屏東縣政府今日清晨緊急通報，屏東縣春日鄉士文村因受豪雨影響致災，於今日（25日）正式停止上班、停止上課。這也是本次大豪雨特報突襲全台以來，屏東第一個因雨勢過大而宣布局部停班停課的區域，提醒當地山區居民與通勤族務必遠離河川、注意坍方與落石。
從今日凌晨起，周春米的臉書最新貼文便遭到徹夜難眠的屏東人全面攻陷。大批民眾面對一早得出門上班上課的現實，群情激憤怒吼：「雨好大好大，地段淹水了，能放假嗎？」、「風大雨大啊，要不要停班停課啊縣長」、「雨聲從十二點整開始不停地拍打我床，雷聲更是轟動人心，這樣的天氣確定要上課上班嗎？」、更有住在災情前線的居民驚恐回報「竹田淹水了快起床！」、「殺蛇溪快滿起來了啦！」
由於早晨通勤尖峰已過，縣府卻遲遲未有任何最新決策公告，引爆民怨大炸裂。許多網友諷刺開酸：「周阿米…. 咕嚕…您… 咕嚕… 咕嚕.. 起床了嗎…咕嚕咕嚕……」、「米姐 咕嚕…..咕嚕….咕嚕」、「已經7點了縣府還沒半句話，全靠鄉鎮臉書在說哪邊淹水？」、「整個縣府團隊是都這麼好睡？！大雷雨整夜沒停過，還可以這麼安心？！」
根據氣象署今日最新統計，屏東縣的累積雨量數據極為驚人，大豪雨宛如用倒的傾瀉而下，全台累積雨量前五大測站更直接被屏東「全面包辦」，驚人數據如下：
屏東縣九如鄉（九如站）：370.0 毫米
屏東縣鹽埔鄉（鹽埔站）：352.0 毫米
屏東縣春日鄉（士文站）：332.0 毫米
屏東縣內埔鄉（內埔站）：288.5 毫米
屏東縣春日鄉（春日站）：278.0 毫米
氣象專家指出，暴雨核心今日死死鎖定屏東狂炸，九如與鹽埔鄉在短短數小時內，累積雨量就已經瘋狂衝破 350 毫米致災大關，這也導致多處低窪地區一早醒來早已是一片汪洋，機車族寸步難行。
究竟雨下到馬路變黃河，為什麼沒辦法說放就放？事實上，要達到豪雨停班停課的官方法定標準，主要依據各縣市地形的 24 小時累積降雨量是否達到致災門檻來決定。而屏東縣，正好名列全台灣「放假門檻最高」的第一梯隊！
根據法規，全台各縣市的豪雨停班停課標準精密劃分為以下兩大類：
高難度硬漢區（不分山區或平地，累積雨量一律須達 350 毫米才有機會放假）：
屏東縣、臺北市、新北市、新竹市、彰化縣、嘉義市、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣。
分區判定彈性區（採山區達 200 毫米、平地達 350 毫米分開計算）：
高雄市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣。
正因為鄰近的高雄市只要山區累積雨量達 200 毫米即可放假，打亂了不少高屏共同生活圈民眾的步調，但屏東縣不論平地還是山區，一律得硬生生卡死 350 毫米的超高大關。不過，若對照最新雨量數據，九如（370mm）與鹽埔（352mm）其實在數據上早就雙雙達標！
雖然防汛指引註明最終決定權依然落在各縣市首長手上，但面對實質達標的災情，如何兼顧安全與法規，正考驗著縣府團隊的決策智慧。今日雨勢仍在持續，請高屏地區通勤族涉水行車務必注意安全。