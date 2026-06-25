我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人在美光財報公布前保持觀望，同時持續消化AI題材估值偏高消息，美股四大指數週三昨（24）日多數走跌，僅道瓊指數逆勢上漲，台指期夜盤在美光財報報喜之下走高，終場上漲503點，帶動台北股市今（25）日開盤上漲296.08點、來到46339.68點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.71點、來到442.8點。今日開盤量大強勢個股：群創、力積電、聯電、華邦電、彩晶；開盤量大弱勢個股：金寶、泰金寶-DR、凌陽、強茂、希華。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到2410元；聯發科開盤上漲115元、來到4400元；台達電開盤上漲60元、來到2060元。油價方面，隨著油輪恢復穿越荷姆茲海峽，國際油價週三持續回落，跌至美伊衝突爆發前水準。布蘭特原油期貨重挫約4%，跌至每桶73美元附近，西德州原油期貨（WTI）也回落至每桶70美元左右。美光科技在盤後公布2026會計年度第三季財報，在AI熱潮持續推升記憶體需求下，公司營收較去年同期暴增超4倍，激勵盤後股價大漲。美股四大指數週三多數走低，道瓊指數上漲182.06點或0.35%，報51848.90點，那斯達克指數下跌110.40點或0.43%，報25476.64點，標普500指數下跌7.24點或0.10%，報7358.22點，費半指數下跌24.31點或0.18%，報13458.19點。台股ADR普遍走強，台積電ADR上漲1.02%，聯電ADR大漲6.91%，日月光ADR上漲3.95%，中華電信ADR下跌1.37%。台指期夜盤受到美光財報激勵，尾盤成功翻紅走高，終場翻盤上漲503點，收在46910點，台積電期貨盤後同步拉尾盤上漲15元、收在2445元。