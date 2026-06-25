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藍營分票得5席 秦慧珠：讓我落選就是許甫當選

國民黨台北市議員秦慧珠近日批評研考會主委殷瑋1句「恐弱化蔣萬安」，遭政論粉專《政客爽》發起「拒投」活動，批評她長期扯蔣萬安後腿、唱和綠營，2人一明一暗隔空交火。秦慧珠今（25）日狠批，《政客爽》有沒有和其他政黨候選人有連結？如果她落選，就會是其他政黨的人當選，就是民眾黨許甫，她個人會為了國民黨保住這1席。秦慧珠今上《千秋萬事》質疑，如果她落選，是不是《政客爽》希望其他政黨候選人當選？到底有沒有跟其他政黨候選人有認識和連結？這當中讓她不得不懷疑。秦慧珠說，其松山信義選區應選9席，民進黨連3屆提名4席上4席，國民黨提名5席，分票是ok的，雖然松信藍大於綠，但也沒贏那麼多。如果有其他政黨或無黨籍的人，國民黨的人就會落選，這是很簡單的數學問題。秦慧珠提到：「藍營這5人各有特色和選民結構，大家好好選都會當選，如果有人刻意讓她落選，那就是許甫當選，她為了國民黨也要保住這1席。」