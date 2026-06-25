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▲巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti，圖）並未讓傷癒復出的內馬爾回到熟悉的邊路，而是大膽安排他擔任「偽9號」，這項保護愛將兼具進攻深度的戰術，成為巴西衝擊冠軍的重要伏筆。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃C組小組賽，巴西以3：0完勝蘇格蘭，確定以小組第一之姿挺進32強，而本場全場最大焦點為內馬爾（Neymar）終於回歸了。這位巴西隊史進球王第76分鐘替補登場，迎來本屆世界盃首秀，也是睽違3年後再度披上國家隊戰袍；更值得注意的是，安切洛蒂（Carlo Ancelotti）並未讓他回到傳統邊路或前腰位置，而是安排他改踢「偽9號」，這項戰術安排也被視為巴西進入淘汰賽前的重要伏筆。巴西此役早早取得3球領先，安切洛蒂在比賽後段開始保留主力體能，也讓球迷等待已久的內馬爾終於登場。第76分鐘，內馬爾替補換下本場攻進第3球的庫尼亞，迎來本屆世界盃首度亮相。這不僅是他生涯第4度站上世界盃舞台，也是睽違3年後再度代表巴西國家隊出賽，登場瞬間立刻成為全場焦點。相較於過去內馬爾常以邊路爆點或前場自由人身分主導進攻，這次安切洛蒂給他的角色更具戰術實驗意味。內馬爾並非單純回到熟悉的左路，而是被安排在更接近中路的「偽9號」位置，透過回撤拿球、串聯兩翼與中場，嘗試在有限體能條件下重新發揮他的傳球視野與創造力。內馬爾本屆世界盃前兩戰因傷缺席，巴西則在維尼修斯、庫尼亞、帕奎塔與拉菲尼亞組成的進攻體系下逐漸找回節奏。即使拉菲尼亞因傷缺陣，安切洛蒂仍沒有急著讓內馬爾直接回到先發，而是選擇在比賽勝負大致底定後讓他替補上陣，顯示教練團對他的使用仍以保護與循序漸進為主。這項安排也透露出巴西接下來可能的戰術方向。內馬爾大傷初癒後，爆發力與連續衝刺能力未必能立刻回到巔峰，但他在中路接球、吸引防守、送出最後一傳的能力仍是巴西陣中少見的武器。若安切洛蒂能把內馬爾改造成偽9號，搭配維尼修斯、拉菲尼亞或其他邊鋒衝刺，巴西在淘汰賽階段將多出一套不同於傳統邊路突擊的進攻方案。