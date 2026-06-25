我是廣告 請繼續往下閱讀

米克拉沒來還是下到淹水！民眾大傻眼：不是說沒颱風？

米克拉颱風沒來「南北部還是暴雨」！氣象署、專家揭原因

這是因為米克拉颱風的路徑在台灣東方北上，外圍環流和西南風將帶來降雨，北方又有鋒面南下，今天以及明天全台都有雨，南部更要防範局部大雨以及短延時豪雨。

但颱風北上時，間接會加強西南風，加上梅雨鋒面還掛在東海沒有離太遠，台灣上空水氣大增

▲南部、北部之所以會有大雨出現，就是因為米克拉颱風北上過程中，台灣受到其外圍環流加上引進西南風以及鋒面南下交互影響。（圖/台灣颱風論壇臉書）

今全台又變天炸雨！雨勢下到何時放晴？

台中以南地區要留意局部大雨或短時豪雨，台中以北到東半部地區也要留意熱對流發展帶來局部大雨的機會。

▲今起全台變天之後，雨勢要一路下到下周一才會結束，下周二起天氣才會轉回典型的夏季型態。（圖/中央氣象署提供）

直到下周二之後，太平洋高壓應該會繼續增強，後續才有機會真正回歸到以午後熱對流雷雨為主的典型夏季天氣型態。