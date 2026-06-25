米克拉颱風不是沒有來？今（25）從深夜到清晨開始南部地區、北部地區雨水根本用倒的，不少民眾完全是被雨聲吵醒，上班族看到超猛烈雨勢瞬間大傻眼，許多人還在社群平台分享自家外面下到淹水的照片，讓不少人好奇狂問：「颱風不是沒來？下成這樣跟颱風有什麼兩樣？」中央氣象署表示，米克拉颱風雖然沒來，但因為是從台灣東方北上，外圍環流和西南風為南部帶來大雨；加上鋒面南下影響，北部地區也需要防範大雨。
米克拉沒來還是下到淹水！民眾大傻眼：不是說沒颱風？
有許多人一大早就被轟隆隆的雨聲吵醒，有南部民眾甚至打開家門發現馬路都已經開始淹水，上班族騎機車通勤的更是眼神超死，讓不少人都提問：「請問南部這個雨有合理嗎？這根本就是颱風有登陸吧？」、「大傻眼！睡覺睡到被雨聲吵醒，怎麼下這麼大啊」、「不是跟我說米克拉颱風沒有來？屏東一堆馬路已經淹到機車根本騎不動了，太離譜啦！」
米克拉颱風沒來「南北部還是暴雨」！氣象署、專家揭原因
根據中央氣象署最新颱風觀測資訊，米克拉颱風確實沒有往台灣而來，目前已經北轉朝琉球南方海面而去，那為何台灣會出現這麼大的雨勢，甚至還有淹水狀況？氣象署表示，這是因為米克拉颱風的路徑在台灣東方北上，外圍環流和西南風將帶來降雨，北方又有鋒面南下，今天以及明天全台都有雨，南部更要防範局部大雨以及短延時豪雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，米克拉颱風雖然不會侵台，但颱風北上時，間接會加強西南風，加上梅雨鋒面還掛在東海沒有離太遠，台灣上空水氣大增，從各國最新模式的雨量累積預報，到周末之前，各地都會是多雨的局面，尤其南部整天都可能有不定時的雨勢出現，其他各地則是以午後雷雨為大宗，大家要多留意。
今全台又變天炸雨！雨勢下到何時放晴？
至於今天全台變天有雨之後，雨勢會下到何時才放晴？氣象專家吳聖宇表示，今（25）日白天西南風水氣會持續進入，雖然白天期間跟陸風的輻合作用會減弱，但是有熱力作用加進來，降雨系統可能在陸地上或近海處發展，台中以南地區要留意局部大雨或短時豪雨，台中以北到東半部地區也要留意熱對流發展帶來局部大雨的機會。
吳聖宇說，今晚則是鋒面接近北部近海，甚至有可能直接來到北部上空，配合西南風水氣，台灣附近大氣狀態不穩定，西半部地區仍要特別留意局部大雨或短時豪雨機會。周五持續受到鋒面影響，西半部有陣雨或雷雨，東半部也有短暫陣雨或雷雨；周六開始鋒面往北移動，中北部地區有陣雨或雷雨，仍可能有局部大雨機會，其他地方也有短暫陣雨或雷雨，直到晚上雨勢才會開始趨緩。
周日到下周一鋒面離開，台灣位於太平洋高壓邊緣，西南到偏南風仍持續帶來水氣，迎風面中南部有局部短暫陣雨，白天陸地上熱對流發展也較旺盛，可能有局部大雷雨現象；直到下周二之後，太平洋高壓應該會繼續增強，後續才有機會真正回歸到以午後熱對流雷雨為主的典型夏季天氣型態。
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有許多人一大早就被轟隆隆的雨聲吵醒，有南部民眾甚至打開家門發現馬路都已經開始淹水，上班族騎機車通勤的更是眼神超死，讓不少人都提問：「請問南部這個雨有合理嗎？這根本就是颱風有登陸吧？」、「大傻眼！睡覺睡到被雨聲吵醒，怎麼下這麼大啊」、「不是跟我說米克拉颱風沒有來？屏東一堆馬路已經淹到機車根本騎不動了，太離譜啦！」
米克拉颱風沒來「南北部還是暴雨」！氣象署、專家揭原因
根據中央氣象署最新颱風觀測資訊，米克拉颱風確實沒有往台灣而來，目前已經北轉朝琉球南方海面而去，那為何台灣會出現這麼大的雨勢，甚至還有淹水狀況？氣象署表示，這是因為米克拉颱風的路徑在台灣東方北上，外圍環流和西南風將帶來降雨，北方又有鋒面南下，今天以及明天全台都有雨，南部更要防範局部大雨以及短延時豪雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，米克拉颱風雖然不會侵台，但颱風北上時，間接會加強西南風，加上梅雨鋒面還掛在東海沒有離太遠，台灣上空水氣大增，從各國最新模式的雨量累積預報，到周末之前，各地都會是多雨的局面，尤其南部整天都可能有不定時的雨勢出現，其他各地則是以午後雷雨為大宗，大家要多留意。
至於今天全台變天有雨之後，雨勢會下到何時才放晴？氣象專家吳聖宇表示，今（25）日白天西南風水氣會持續進入，雖然白天期間跟陸風的輻合作用會減弱，但是有熱力作用加進來，降雨系統可能在陸地上或近海處發展，台中以南地區要留意局部大雨或短時豪雨，台中以北到東半部地區也要留意熱對流發展帶來局部大雨的機會。
吳聖宇說，今晚則是鋒面接近北部近海，甚至有可能直接來到北部上空，配合西南風水氣，台灣附近大氣狀態不穩定，西半部地區仍要特別留意局部大雨或短時豪雨機會。周五持續受到鋒面影響，西半部有陣雨或雷雨，東半部也有短暫陣雨或雷雨；周六開始鋒面往北移動，中北部地區有陣雨或雷雨，仍可能有局部大雨機會，其他地方也有短暫陣雨或雷雨，直到晚上雨勢才會開始趨緩。