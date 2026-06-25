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▲鍾明軒神還原楊丞琳演唱會造型。（圖／翻攝自鍾明軒IG@big_star_ken）

YouTuber鍾明軒過去曾多次被網友笑稱神似楊丞琳、蕭敬騰，其中又以楊丞琳日前上海演唱會的造型最常被拿來比較，面對網路上鋪天蓋地的討論，他乾脆把這項話題拍成企劃，不僅完整複製演唱會妝髮與服裝，還特地練習舞蹈，希望親自驗證這段撞臉傳聞到底是真是假。鍾明軒坦言，一開始並不認為自己真的能成功還原，甚至覺得外界只是拿兩人開玩笑，多少帶有調侃意味。不過完成妝髮造型後，就連他自己也相當意外，直呼妝髮團隊功力實在太強，讓整體神韻比預期更加相似，成果遠遠超出他的想像。影片與照片公開後，鍾明軒也同步在社群分享對比照，並幽默寫下「楊丞琳本人看到不要殺我」，逗趣發言瞬間引發網友熱議，貼文短時間便累積超過3.7萬人按讚，不少人留言表示：「真的一模一樣」、「滑過去還以為是本人」、「相似度高到誇張」、「根本可以直接當替身」。完成拍攝後，鍾明軒也不忘展現招牌幽默，笑稱如果未來楊丞琳有需要替身，或許可以考慮找他幫忙，他認為原本只是想把網友的迷因文化拍成有趣內容，沒想到意外獲得一致好評，也讓多年來流傳的撞臉話題，再次成為社群討論焦點。不少粉絲認為，鍾明軒這次並非刻意模仿或嘲諷，而是用自嘲方式回應外界多年來的撞臉梗，加上妝髮、服裝與舞蹈都相當用心，因此成功獲得網友認同，也有人笑說，這可能是近年最成功的明星Cosplay之一。