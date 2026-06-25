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2026年世界盃分組賽C組最終戰，巴西在美國邁阿密以3：0完勝蘇格蘭，以小組第一強勢挺進 32 強。然而，這場比賽最讓全球球迷動容的，莫過於下半場第31分鐘身披經典10號戰袍的巴西傳奇巨星內馬爾（Neymar）終於踏上草皮，完成他睽違2年8個月的國家隊復出首秀。賽後，內馬爾眼眶泛紅、流下激動眼淚的畫面更引爆全球社群熱搜。這場復出之戰早在開踢前就填滿了傳奇色彩。內馬爾的父親在賽前數小時，突然於個人社群媒體分享了一段洋蔥滿滿的熱血短片，畫面中剪輯了內馬爾過去為巴西國家隊立下的無數汗馬功勞，包括2022年卡達世界盃八強對陣克羅埃西亞的神仙球。影片更公開了內馬爾2025年5月在國王聯賽決賽時的更衣室精神喊話，內馬爾當時哽咽地告訴隊友：「我父親每次在我踏上球場前都會說：『兒子，去奉獻自己吧，把這場比賽當作你生命中的最後一場來踢。』所以，兄弟們，像活在生命最後一天那樣，拼盡全力去跑吧。」這番跨越時空的父子傳承，如今對照他克服左膝前十字韌帶斷裂、小腿拉傷等重重地獄考驗，在驚喜入選世界盃名單後終於重返賽場，顯得格外激勵人心。內馬爾自2023年10月對烏拉圭的世界盃資格賽中重傷後，便經歷了漫長的復健路，加上5月中旬在國內聯賽右小腿受傷，導致本屆世界盃前兩場小組賽以及先前的熱身賽皆高掛免戰牌。此役他首度進入板凳名單，在下半場踏上邊線準備替補時，全場邁阿密體育場隨即爆發出震耳欲聾的歡呼聲，宣告這位代表阿根廷世界盃正賽129場、狂轟79球的巴西隊史進球王正式回歸。比賽結束哨音響起後，內馬爾站在場中央，眼眶泛著淚水，久久沉浸在能再度穿上經典黃金戰袍的喜悅與激動中。這一幕也讓社群平台X的關鍵字瞬間被「內馬爾」刷爆，無數球迷紛紛留言：「光是看到內馬爾再次站在場上就想哭」、「他果然是為了大舞台而生的巨星」雖然老將回歸為森巴軍團注入了強心針，但不少眼尖的球迷在感動之餘，也紛紛在社群上對內馬爾的實戰競技狀態表達了擔憂。許多球迷指出，內馬爾在場上的跑動姿態似乎仍留有傷病的陰影：「總覺得他今天跑起來，步伐有些心驚膽戰、甚至有點僵硬。」 「久違賽場的球感明顯還沒完全恢復，如果是面對接下來淘汰賽階段高強度的對抗，目前這個狀態感覺很難踢先發。」