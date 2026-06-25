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西班牙《阿斯報》專欄指出，本屆世界盃開踢以來，整體執法裁判與VAR團隊都保持高水準表現，不過英格蘭對上迦納一役卻成為重大轉折。該場比賽多次爭議判罰引發外界批評，執法團隊也被點名可能在小組賽後遭FIFA淘汰，提前結束本屆賽事任務。最大爭議來自迦納一次明顯的12碼罰球。英格蘭後衛孔薩（Ezri Konsa）在禁區內對迦納球員阿杜（Prince Adu）有犯規動作，但主裁判沒有判罰，VAR也未介入。賽後多角度回放顯示，這次接觸被認為相當接近12碼罰球，也讓迦納方面相當不滿。曾執教皇家馬德里的迦納主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）賽後也諷刺裁判：「真遺憾，VAR那時候大概去喝咖啡了。」《阿斯報》點名，本場主裁判是來自洪都拉斯的馬丁內斯（Said Martinez），VAR裁判則是美國裁判比利亞雷亞爾（Armando Villarreal）。兩人在關鍵判罰上都沒有做出反應，成為外界批評焦點。除了孔薩禁區內的動作外，英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）一次出擊撞倒迦納球員塞梅尼奧（Antoine Semenyo），且沒有碰到球，同樣未獲判罰，也進一步放大爭議。按照世界盃慣例，小組賽結束後，FIFA會對裁判名單進行篩選，表現不佳或出現重大爭議的裁判組，可能被提前送回家，不再參與後續淘汰賽執法，《阿斯報》認為，馬丁內斯本場的表現已讓他處於淘汰邊緣，而VAR裁判比利亞雷亞爾承受的批評甚至更大。