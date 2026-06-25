2026年美加墨世界盃C組小組賽，巴西以3：0完勝蘇格蘭，憑藉淨勝球優勢力壓摩洛哥，以分組第一之姿挺進32強淘汰賽。不過外界最關注的焦點，仍是巴西隊史進球王內馬爾（Neymar）終於迎來本屆世界盃首秀。內馬爾於第76分鐘替補登場，這是他自2023年10月重傷後，睽違近3年再度代表巴西出賽；賽後統計評分獲得6.2分，顯示不錯的競技狀態，但巴西進攻核心已逐漸從內馬爾轉向狀態火燙的維尼修斯，森巴軍團也迎來核心世代交替的討論。

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維尼修斯扛起進攻重任　安帥體系下如魚得水

在主力邊鋒拉菲尼亞（Raphinha）因傷缺陣，且內馬爾尚未完全恢復先發體能的情況下，巴西的進攻重任全落在維尼修斯的肩上。事實證明，這位皇馬球星在主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的體系下如魚得水，完美複製了兩人在俱樂部的成功經驗。

19歲小將雷恩驚豔首秀　庫尼亞奠定中鋒地位

安切洛蒂大膽啟用19歲的伯恩茅斯小將雷恩（Rayan）頂替拉菲尼亞的右路空缺，而他也用優異的表現回報了教練的信任。迎來世界盃首發的雷恩活力四射，開賽不久便成功抄截蘇格蘭後衛麥肯納（Scott McKenna）的腳下球，直接助攻維尼修斯破門。賽後他獲得了8.5分的高分，若拉菲尼亞無法在淘汰賽及時傷癒，雷恩已佔據了頂替先發的絕對優勢。

此外，先發中鋒庫尼亞（Matheus Cunha）也持續展現極佳的競技狀態。他在下半場第60分鐘展現了柔滑的射門技巧，將吉馬良斯的傳球送入球網內。連續兩場先發攻入3球，庫尼亞與前場攻擊群的化學效應正以肉眼可見的速度提升。

▲效力於皇家馬德里的邊鋒維尼修斯（Vinicius Junior）在對陣蘇格蘭的比賽中表現堪稱完美，單場梅開二度並獲得高達9.3分的賽後評價，成為巴西鎖定分組第一的頭號功臣。（圖／美聯社／達志影像）
▲效力於皇家馬德里的邊鋒維尼修斯（Vinicius Junior）在對陣蘇格蘭的比賽中表現堪稱完美，單場梅開二度並獲得高達9.3分的賽後評價，成為巴西鎖定分組第一的頭號功臣。（圖／美聯社／達志影像）
內馬爾時隔近3年重返國家隊　替補上陣找狀態

雖然巴西全場控球率僅54%，但狂轟了21次射門，預期進球值（xG）高達4.46。防守端方面，門將艾利森（Alisson）全場貢獻關鍵撲救，力保大門不失，讓蘇格蘭的14次射門全數無功而返。

而在比賽勝負失去懸念的第76分鐘，邁阿密現場球迷迎來了最期待的時刻，內馬爾正式替補登場。這是他自2023年10月以來首度代表巴西出賽，雖然在約15分鐘的上場時間內還在尋找比賽感覺（賽後評分6.2分），並於第90分鐘的一次射門被擋下，但根據賽後統計，內馬爾此役19分鐘登場時間里，22次觸球，1次射門1次射正，有2次為隊友送出關鍵傳球，對巴西而言，能讓這位精神領袖透過實戰找回體能，無疑是進入淘汰賽前最完美的劇本。

巴西國家隊 Vs. 蘇格蘭 賽後球員評分與表現一覽

球員與位置 賽後評分 關鍵賽場表現與數據
維尼修斯 (LW) 9.3分 (全場最高) 上演梅開二度，展現極高終結效率，包辦巴西本屆多數進球。
吉馬良斯 (AM) 8.9分 全能中場表現，送出2次關鍵助攻，完美串聯球隊攻守。
艾利森 (GK) 8.6分 站位穩健且撲救及時，力保巴西大門不失，完成完封。
庫尼亞 (ST) 8.5分 下半場冷靜破網，兩場先發攻入3球，空間掌握能力極佳。
雷恩 (RW) 8.5分 19歲小將世足首發，開賽抄截助攻建功，右路活力十足。
內馬爾 (SUB) 6.2分 第76分鐘替補上陣，主要目標為適應比賽節奏與找回體能。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...