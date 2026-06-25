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▲效力於皇家馬德里的邊鋒維尼修斯（Vinicius Junior）在對陣蘇格蘭的比賽中表現堪稱完美，單場梅開二度並獲得高達9.3分的賽後評價，成為巴西鎖定分組第一的頭號功臣。（圖／美聯社／達志影像）

球員與位置 賽後評分 關鍵賽場表現與數據 維尼修斯 (LW) 9.3分 (全場最高) 上演梅開二度，展現極高終結效率，包辦巴西本屆多數進球。 吉馬良斯 (AM) 8.9分 全能中場表現，送出2次關鍵助攻，完美串聯球隊攻守。 艾利森 (GK) 8.6分 站位穩健且撲救及時，力保巴西大門不失，完成完封。 庫尼亞 (ST) 8.5分 下半場冷靜破網，兩場先發攻入3球，空間掌握能力極佳。 雷恩 (RW) 8.5分 19歲小將世足首發，開賽抄截助攻建功，右路活力十足。 內馬爾 (SUB) 6.2分 第76分鐘替補上陣，主要目標為適應比賽節奏與找回體能。

2026年美加墨世界盃C組小組賽，巴西以3：0完勝蘇格蘭，憑藉淨勝球優勢力壓摩洛哥，以分組第一之姿挺進32強淘汰賽。不過外界最關注的焦點，仍是巴西隊史進球王內馬爾（Neymar）終於迎來本屆世界盃首秀。內馬爾於第76分鐘替補登場，這是他自2023年10月重傷後，睽違近3年再度代表巴西出賽；賽後統計評分獲得6.2分，顯示不錯的競技狀態，但巴西進攻核心已逐漸從內馬爾轉向狀態火燙的維尼修斯，森巴軍團也迎來核心世代交替的討論。在主力邊鋒拉菲尼亞（Raphinha）因傷缺陣，且內馬爾尚未完全恢復先發體能的情況下，巴西的進攻重任全落在維尼修斯的肩上。事實證明，這位皇馬球星在主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的體系下如魚得水，完美複製了兩人在俱樂部的成功經驗。安切洛蒂大膽啟用19歲的伯恩茅斯小將雷恩（Rayan）頂替拉菲尼亞的右路空缺，而他也用優異的表現回報了教練的信任。迎來世界盃首發的雷恩活力四射，開賽不久便成功抄截蘇格蘭後衛麥肯納（Scott McKenna）的腳下球，直接助攻維尼修斯破門。賽後他獲得了8.5分的高分，若拉菲尼亞無法在淘汰賽及時傷癒，雷恩已佔據了頂替先發的絕對優勢。此外，先發中鋒庫尼亞（Matheus Cunha）也持續展現極佳的競技狀態。他在下半場第60分鐘展現了柔滑的射門技巧，將吉馬良斯的傳球送入球網內。連續兩場先發攻入3球，庫尼亞與前場攻擊群的化學效應正以肉眼可見的速度提升。雖然巴西全場控球率僅54%，但狂轟了21次射門，預期進球值（xG）高達4.46。防守端方面，門將艾利森（Alisson）全場貢獻關鍵撲救，力保大門不失，讓蘇格蘭的14次射門全數無功而返。而在比賽勝負失去懸念的第76分鐘，邁阿密現場球迷迎來了最期待的時刻，內馬爾正式替補登場。這是他自2023年10月以來首度代表巴西出賽，雖然在約15分鐘的上場時間內還在尋找比賽感覺（賽後評分6.2分），並於第90分鐘的一次射門被擋下，但根據賽後統計，內馬爾此役19分鐘登場時間里，22次觸球，1次射門1次射正，有2次為隊友送出關鍵傳球，對巴西而言，能讓這位精神領袖透過實戰找回體能，無疑是進入淘汰賽前最完美的劇本。