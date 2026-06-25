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▲范冰冰現身泰國曼谷為自家美妝品牌站台，不變美貌讓眾人看呆。（圖／翻攝自微博@FanBeauty官方微博）

中國女星范冰冰在2018年因逃稅風波被中國封殺，轉往海外發展後，去年以馬來西亞電影《地母》奪下金馬影后。而23日她突現身泰國曼谷，為個人美妝品牌站台，44歲真實面貌曝光，只見她身穿白禮服、將頭髮全梳起，超仙美貌直接驚呆全網，大讚：「完全是神。」范冰冰在23日現身泰國曼谷Central World，受邀出席泰國美妝巨頭BEAUTRIUM舉辦的ASIAN BEAUTY亞洲美妝盛典，為自家美妝品牌FAN BEAUTY DIARY（美黎汎）站台。只見她穿著一襲白色禮服，將頭髮全部梳起，完美呈現她的精緻五官，當天的美照也直接在微博瘋傳。范冰冰44歲依然仙氣爆棚的美貌、與維持非常好的體態與身材，讓網友全看呆驚呼：「美神降臨，根本是仙女等級」、「一直都在顏值巔峰，真的是太美了」、「怎麼就連生圖都這麼美，根本是修圖粉碎機。」范冰冰在2018年因捲入「陰陽合約」爭議，而陷入逃稅風波慘遭中國全面封殺。之後她積極進軍海外，並在去年以《地母》榮獲金馬影后，讓外界都非常期待她的下一步動向。而日前范冰冰曬岀與《魷魚遊戲》導演黃東赫的合照，被猜測可能會有合作，粉絲也直呼：「這可能是冰冰進軍國際的重要一步！」