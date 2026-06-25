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秦慧珠喊「搜證中、大家拭目以待」

秦慧珠：和鍾小平討論過但《政客爽》現在應該不是林家興

秦慧珠：官員和議員都不應該在議會製造衝突、暴吵、大小聲

國民黨台北市議員秦慧珠近日批評研考會主委殷瑋1句「恐弱化蔣萬安」，遭政論粉專《政客爽》發起「拒投」活動，批評她長期扯蔣萬安後腿、唱和綠營。秦慧珠則狠嗆，意圖使她不當選恐觸犯《選罷法》，並質疑該粉專的主持人是台中市政府的L姓人士，讓《政客爽》澄清「出生起沒加入過政黨」、「趕快來告我」，2人隔空猛烈交火。而秦慧珠今（25）日強調，她認為官員與議員都不該在議會刻意製造衝突，基於理性問政立場，卻因此被喊落選、遭匿名粉專羞辱霸凌，不能忍受，她將持續蒐證，大家拭目以待。秦慧珠今上《千秋萬事》表示，《政客爽》發起要讓她落選，有些媒體又跑去問她，她本來不想回答、回嗆，但沒想到《政客爽》每天、每天，照一日三餐醜化她，如果這樣長期下去，還以為她作奸犯科、違法亂紀，所以她必須落選？秦慧珠強調，她光明正大，卻被一個藏頭藏尾的人抹黑、用文字羞辱和霸凌，被喊落選，民意代表應該也不是要用害怕的態度。《政客爽》意圖使她不當選，她要告他，這是她的權利，至於告不告得成，就看《政客爽》尺度有多大？不敢站在陽光下的這群人像黑道蓋她布袋，她不忍受、不姑息。秦慧珠說，她何時要告，不須《政客爽》指揮，《政客爽》要繼續犯罪、違法，就隨便他，她目前搜證中，大家拭目以待。這個粉專要罵藍軍的任何人，一副好像都對、他是高大尚的守護神的樣子，覺得他好會打，這點她不認同，她該講的話還是要講。秦慧珠提到，她點名「台中市府L姓人士」的消息是引用自同黨議員鍾小平，因為《政客爽》以前也用同樣方式拒投過鍾小平，她也和鍾小平做過一些討論。《政客爽》成立大概2015年，有十幾個核心份子，現在應該不是林家興。秦慧珠接著表示，自己看過很多年的詢答，官員和議員很少在那邊嗆聲，有些綠議員會挑戰蔣萬安，希望被注意，但她始終覺得故意找碴和嗆聲不OK，尤其是官員。研考會這種幕僚單位，大家應理性平衡，議員不可以製造衝突，官員也不可以吵架。她因此就被抓著喊落選，欺負她到這樣，照三餐罵她，那也不OK，她有要保護自己的決心和能力，否則她也覺得自己「弱爆」。