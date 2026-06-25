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▲短今在日本遭遇陌生男子跟蹤。（圖／翻攝自短今臉書）

▲短今事後曬出與姊姊對話，仍心有餘悸。（圖／翻攝自短今臉書）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員短今近日與姊姊一同前往日本旅行，除了陪伴姊姊完成追星行程，也替自己安排一段自由行時光，她透露當天先陪姊姊前往神戶拍照打卡，之後獨自搭乘JR前往大阪展開購物行程，一路穿梭元町、梅田及難波，希望把事先列好的購物清單一一完成。未料自己在逛街時竟遭遇陌生人跟蹤，她只好在穿著洋裝的情況下拔腿狂奔，最終甩開對方，直呼：「黃金膝蓋有練有差！」短今原本開心享受購物時光，沒想到途中卻發現一名陌生男子疑似一路跟著自己。短今表示，起初還以為只是巧合，因此刻意改變動線，接連走進不同店家確認狀況，甚至特地跑進女性服飾店及泳裝專櫃，希望藉此判斷是否真的遭人尾隨，但對方始終沒有離開。確認對方持續跟隨後，短今沒有驚慌失措，而是選擇利用人潮與地形尋找脫身機會，她抓準時機在地下街直接加速狂奔衝向地面出口，靠著平時累積的運動底子，一口氣拉開與對方距離，最後順利擺脫尾隨男子，化解這場旅途中突如其來的危機。事後短今將這段經歷分享至社群平台，苦中作樂表示，幸好自己平時有維持運動習慣，「黃金膝蓋」終於派上用場，更笑說原本沒想到穿著洋裝也能全力衝刺，成功跑出百米速度。雖然最後平安無事，她仍坦言當下其實提高不少警戒，幸好沒有發生更嚴重的狀況。短今的分享也引起不少網友討論，許多人慶幸她臨危不亂，成功保護自己，也提醒女性獨自旅行時務必提高警覺，若察覺遭人尾隨，應盡快前往人潮較多或安全場所尋求協助，而非直接返回住宿地點。這段驚魂記也讓不少粉絲留言叮囑，希望她未來旅途都能平安順利。