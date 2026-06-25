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▲華爾街史上最大規模的IPO案，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司（SpaceX）12日在美股那斯達克掛牌上市。（圖／路透社／達志影像）

全球首富馬斯克（Elon Musk）創下史上首位兆元富豪的歷史紀錄，但這個里程碑僅僅維持不到兩週便宣告終結。根據彭博億萬富翁指數，馬斯克淨資產已降至約9,570億美元，正式跌破1兆美元門檻，結束這段短暫卻轟動全球的財富傳奇。事件起源於6月12日，SpaceX正式在股票市場掛牌，投資人熱烈追捧，公司估值一度衝破2兆美元、高峰時更接近3兆美元，短暫躍升為全球最有價值企業之一，也同步將馬斯克身家推升至約1.1兆美元，讓他成為全球有史以來第一位兆元富豪，震撼財經界。然而，圍繞這次上市的狂熱情緒迅速消退。SpaceX股價大幅回落，市值如今已降至略高於2兆美元，短短一週多便蒸發近1兆美元，而這筆縮水金額幾乎相當於馬斯克的全部身家。投資公司AJ Bell財務分析主管休森（Danni Hewson）表示，這波賣壓反映出一個普遍現實——新上市公司在最初的興奮情緒消退後，往往會經歷一段劇烈波動期。「部分投資人急著獲利了結，其他人則在評估自己願意以什麼價格進場，市場需要時間消化這名新成員。」禍不單行，SpaceX承受賣壓之際，馬斯克的另一大財富支柱特斯拉股價也同步下跌5.8%，連帶受到整體科技股與AI、半導體相關股票拋售潮的衝擊，讓馬斯克身家雙線受壓，跌破兆元門檻的速度遠超市場預期。儘管兆元紀錄宣告終結，馬斯克仍穩居全球首富寶座，與排名第二的競爭者之間仍保有相當大的領先差距，包括Google共同創辦人賴利·佩吉（Larry Page）、謝爾蓋·布林（Sergey Brin）以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），目前均尚未追上。