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17次小組第一： 歷史上共17次在世界盃首輪小組賽中獲得頭名，比歷史第二的德國（13次）還足足多出4次。





歷史上共17次在世界盃首輪小組賽中獲得頭名，比歷史第二的德國（13次）還足足多出4次。 連續12屆稱霸： 自1982年世界盃起，巴西已經連續12屆以小組第一晉級，這項紀錄在國際足壇歷史上完全是獨一檔的超神障礙。





▲歷史數據指出，巴西隊史5次奪得世界盃冠軍皆是以小組第一出線，本屆他們再度觸發了這項「冠軍密碼」，為衝擊六星霸業奠定了完美開局。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃C組小組賽落幕，巴西今（25）日以3：0完勝蘇格蘭，最終以積分7分、淨勝球優勢力壓同組的摩洛哥，強勢以小組第一之姿晉級32強淘汰賽。這不只是五星巴西順利過關，更讓他們延續一項傲視世界足壇的神級紀錄：自1982年世界盃以來，巴西已連續12屆以小組第一出線。更巧的是，巴西隊史5次奪下世界盃冠軍，全部都是以小組第一身分挺進淘汰賽，如今再度「觸發奪冠密碼」。而隨著對戰形勢逐漸明朗，巴西32強首戰很可能碰上去年曾讓他們吞下隊史對戰首敗的日本隊，「復仇日本」劇本也正式浮上檯面。回顧本屆世界盃小組賽，巴西的晉級之路並非一帆風順。首輪比賽，森巴軍團遭遇北非鐵騎摩洛哥的頑強抵抗，最終以1比1握手言和未能取得開門紅。然而，巴西很快調整步調，隨後兩場比賽皆以3：0大勝海地與蘇格蘭，最終在積分與淨勝球上成功力壓摩洛哥，強勢捍衛了小組霸主的地位。隨著本次奪下C組頭名，巴西再度刷新了世界盃歷史的紀錄天花板：更讓森巴球迷振奮的是，歷史數據顯示，巴西隊史此前5次問鼎世界盃冠軍（1958、1962、1970、1994、2002），。這一屆，他們已經完美延續了這項「奪冠密碼」的前置特徵。根據世界盃對戰規則，鎖定C組頭名的巴西隊，將在首輪淘汰賽（32強）對陣F組的第2名。而從目前的積分形勢來看，這個對手很有可能就是亞洲第一強隊日本隊。這場潛在的對決對於巴西而言，是絕對不容錯過的復仇之戰。在去年（2025年）10月14日的一場國際熱身賽中，巴西隊在早早取得2比0領先的夢幻大好優勢下，下半場竟然防線全面崩盤、爆冷連丟3球，最終遭到日本隊上演不可思議的3比2驚天大逆轉。那場失利，也是巴西國家隊史上面對日本隊的「歷史首敗」。