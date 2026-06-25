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▲台北北投、新北淡水、三芝、八里發布國家級警報。（圖／記者徐銘穗攝）

▲上午9時雷達回波合成圖。（圖／中央氣象署提供）

雨炸全台、國家級警報響！第7號颱風北上，台灣受到鋒面接近及西南風增強影響，全台各地注意短延時強降雨。中央氣象署今（25）日上午9時31分發布大雷雨即時訊息，台北市北投區、新北淡水、三芝、八里國家級警報大響。中央氣象署提醒，大雷雨伴隨較強陣風、閃電落雷，提醒民眾注意溪水、河水暴漲、坍方、落石、雷擊、低窪地區積水，且低能見度，上班通勤務必注意。◾持續時間至11時01分◾沿海警戒區域：無◾陸上警戒區域：臺北市北投區；新北市淡水區、三芝區、八里區。◾持續時間至11時50分◾沿海警戒區域：無◾陸上警戒區域：臺南市柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、關廟區、龍崎區氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）發布災防告警，持續時間至11時17分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。◾警戒區域：新北市汐止區◾持續時間至11時17分◾沿海警戒區域：新北市◾陸上警戒區域：基隆市、臺北市、新北市◾持續時間至13時04分◾沿海警戒區域：高雄市、屏東縣◾陸上警戒區域：臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣