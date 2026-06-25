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▲南投縣環保局114年度執行焚化再生料粒再利用成效卓越，獲環境部評鑑為優等獎。（圖／環保局提供）

▲環境部於24日舉行聯合頒獎典禮，由彭啟明部長親自頒獎嘉勉，（圖／環保局提供）

南投縣在推動資源循環與綠色經濟上再傳捷報！南投縣環保局因積極推動焚化再生粒料的循環應用，114年度的執行成效獲得中央高度肯定，再度榮獲環境部評鑑「優等獎」，並於115年6月24日環境部聯合頒獎典禮上，由彭啟明部長親自頒獎嘉勉，展現南投縣在資源循環、管理制度及實務推動上的豐碩成果。環保局表示，近年來，南投縣對焚化再生粒料的處理已從單純的解決去化問題，逐步提升至「產品化發展」。目前推動重點聚焦於水泥製品的應用，例如重力磚等產品化成果，讓再生粒料的應用模式更趨多元。為了進一步提升再生粒料的產品品質與市場信賴度，南投縣環保局目前正同步規劃建立「混凝土預拌廠認證制度」。希望透過更明確的品質管理機制，強化產品端的穩定性與一致性，讓再生粒料未來在工程、建材等場域的應用更具可行性，進一步擴大實際使用規模。除了建構認證制度，南投縣政府更將循環材料應用、產業輔導與低碳轉型緊密串聯。環保局持續辦理溫室氣體盤查及碳足跡查證的宣導課程，協助在地產業提升減碳管理觀念；同時，縣府也積極輔導轄內加工廠取得綠建材標章、溫室氣體及碳足跡查證。目前縣內已有廠商展現具體成果，成功跨出綠色製造與永續發展的重要一步。南投縣環保局局長李易書強調，再生粒料的推動不僅是廢棄資源的再利用，更是帶動地方產業升級與循環經濟發展的關鍵環節。未來，南投縣將持續深化再生粒料的產品化應用、加速推進預拌廠認證制度，並緊密結合低碳政策與產業輔導措施，擴大循環材料的實際應用面向，讓循環經濟不再只是政策倡議，而是實實在在地成為南投地方發展與綠色轉型的一部分。