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▲比特幣跌破６萬美金（圖／美聯社／達志影像）

比特幣跌勢持續擴大，週三（25日）一度跌破6萬美元心理大關，最低觸及59,023美元，創下2024年10月10日以來新低，也是今年第三度失守6萬美元關卡，熊市走勢已延續約8個月。這波比特幣跌勢背後有兩大核心原因：第一是聯準會升息預期升溫。伊朗戰爭帶來的通膨壓力，讓聯準會持續聚焦打擊通膨，市場預期Fed可能採取更強硬的升息立場，美元隨之走強，直接打壓比特幣、黃金、白銀等「貨幣貶值交易」資產的吸引力。第二是資金大舉轉向AI概念股。隨著科技股漲勢降溫，市場資金持續流入AI概念股、半導體股、熱門IPO及預測市場，進一步削弱加密貨幣的競爭力，比特幣獨特的投資價值主張也正面臨更多質疑。資金流向數據同樣不樂觀。比特幣ETF本週迄今已淨流出1.82億美元，若趨勢持續，將連續第七週出現資金淨流出；整體資產規模也從去年底約1,130億美元大幅縮水至775億美元，縮水幅度接近三成。政策面同樣充滿不確定性。被視為加密貨幣產業重大利多的《CLARITY法案》，必須在國會暑假前約五週內通過關鍵立法程序，否則恐延後至秋季審議，讓市場情緒更加保守觀望。儘管市場氣氛偏弱，比特幣財庫公司OranjeBTC策略主管Sam Callahan指出，本輪熊市跌幅仍明顯小於過去幾輪加密寒冬。隨著機構投資人參與度提高，比特幣市場規模更大、流動性更佳，不再像過去主要由散戶主導，因此無論漲跌波動幅度都相對收斂，不至於出現腰斬式的崩跌。