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市場對美國聯準會（Federal Reserve）升息預期持續升高，美元指數持續走揚，台北股匯市今（25）日早盤也呈現兩樣情，台股止跌回升，新台幣兌美元貶破31.8元，一度來到31.812元。美元指數持續走揚，並創下近13個月以來的新高，一度來到101.8，目前在101.56盤整。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從161.8拉回至161.67盤整，韓元兌美元則貶至1548.7，目前在1547.1附近，而離岸人民幣兌美元則從6.8137拉回至6.8091附近。至於新台幣兌美元在前一交易日重貶1.26角之後，雖然今日台股止跌回升，但新台幣兌美元在美元續強，加上外資在台股持續提款，昨日更大砍1774.18億元，創下史上最大賣超紀錄，新台幣兌美元今日早盤以31.76元、貶值0.9分開出，即便一度翻升來到31.72元，很快又回貶破31.8元，來到31.812元，貶值6.1分。