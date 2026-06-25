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▲OpenAI 的現任執行長為山姆·奧特曼（Sam Altman）。（圖／美聯社／達志影像）

人工智慧龍頭OpenAI週三正式發布旗下首款客製化設計晶片「Jalapeno」，專為更快速、更低成本地運行ChatGPT等AI產品而生，並將於2026年開始部署在微軟及其他合作夥伴的資料中心，被外界視為OpenAI擺脫對輝達依賴的關鍵一步。順帶一提，Jalapeno是一種墨西哥辣椒，OpenAI團隊或許是用「嗆辣」來形容這款晶片的敏銳效能。這款晶片由OpenAI與半導體大廠博通（Broadcom）共同開發，主要定位為AI推理晶片——也就是負責運行AI模型、為用戶即時生成答案的過程，而非從頭訓練AI模型。跳過漫長而昂貴的訓練過程，正是這款晶片最大的成本優勢所在。OpenAI在官方文章中表示：「雖然最終性能評估仍在進行中，但早期測試顯示，Jalapeno的每瓦性能將比目前最先進的技術好得多。」值得注意的是，OpenAI自家的AI模型也參與了這款晶片的設計工作，大幅縮短了高效能半導體的開發時間，可說是AI協助設計AI晶片的一次實際應用。Jalapeno設計上可與多種AI模型搭配使用，不限於OpenAI自家產品，預計2026年起將部署在微軟及其他合作夥伴營運的資料中心，應用範圍相當廣泛。博通執行長陳福陽也表示，這款晶片「只是個開始」，兩家公司已計畫推出後續多代產品，顯示雙方合作具有長期戰略意義。這款晶片的問世，是OpenAI試圖在來自Anthropic、Google等競爭對手的激烈競爭下鞏固領先地位的重要布局，核心目的是透過掌控自家晶片設計，降低對輝達等外部供應商的依賴程度與成本。事實上，這股「自製晶片」趨勢早已在科技業蔚然成風，Google、亞馬遜、微軟近年來都採取了類似策略。輝達雖然憑藉原本為遊戲高畫質設計的GPU架構，意外契合AI訓練所需的龐大運算需求而崛起，成為全球市值最高的企業之一，但隨著各大科技巨頭紛紛自研晶片，輝達的壟斷地位正面臨前所未有的挑戰。