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2026年美加墨世界盃C組小組賽，蘇格蘭今（25）日以0：3不敵巴西，前利物浦球星科爾（Joe Cole）賽後談到這場比賽時表示，賽程安排對蘇格蘭來說實在太不友善，尤其比賽地點放在邁阿密，還是在當地時間下午開踢，等於讓蘇格蘭在高溫環境下迎戰最擅長適應炎熱天氣的巴西。蘇格蘭此役面對巴西原本就是小組賽最艱難一戰，球隊不僅要承受實力差距，也得面對邁阿密濕熱氣候帶來的體能考驗。科爾直言：「我覺得FIFA的安排根本是在為難他們，對巴西這場下午5點開球，地點還是邁阿密，這就是他們本屆最難的一場比賽。」科爾進一步指出，蘇格蘭在這樣的天氣條件下比賽，幾乎沒有贏球機會，炎熱天氣本來就會讓歐洲球隊消耗更快。他表示自己過去也曾在高溫中踢球，深知那種體能被迅速榨乾的感覺，「他們上半場至少需要六、七次補水暫停才撐得下去，而適應高溫幾乎就是巴西球員的本能。」對巴西來說，這場勝利也讓他們延續小組賽強勢表現。巴西前兩戰先後與摩洛哥踢平、擊敗海地，此役再以3球完封蘇格蘭，順利鞏固晉級態勢；反觀蘇格蘭在小組賽開局雖曾擊敗海地，但接連不敵摩洛哥與巴西後，出線形勢大受影響，需尋求以擇優小組第三晉級32強。