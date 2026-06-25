2026年美加墨世界盃C組小組賽，蘇格蘭今（25）日以0：3不敵巴西，前利物浦球星科爾（Joe Cole）賽後談到這場比賽時表示，賽程安排對蘇格蘭來說實在太不友善，尤其比賽地點放在邁阿密，還是在當地時間下午開踢，等於讓蘇格蘭在高溫環境下迎戰最擅長適應炎熱天氣的巴西。

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歐洲球隊不適應高溫　反成巴西優勢

蘇格蘭此役面對巴西原本就是小組賽最艱難一戰，球隊不僅要承受實力差距，也得面對邁阿密濕熱氣候帶來的體能考驗。科爾直言：「我覺得FIFA的安排根本是在為難他們，對巴西這場下午5點開球，地點還是邁阿密，這就是他們本屆最難的一場比賽。」

科爾替蘇格蘭抱不平　坦言知道被榨乾的感覺

科爾進一步指出，蘇格蘭在這樣的天氣條件下比賽，幾乎沒有贏球機會，炎熱天氣本來就會讓歐洲球隊消耗更快。他表示自己過去也曾在高溫中踢球，深知那種體能被迅速榨乾的感覺，「他們上半場至少需要六、七次補水暫停才撐得下去，而適應高溫幾乎就是巴西球員的本能。」

對巴西來說，這場勝利也讓他們延續小組賽強勢表現。巴西前兩戰先後與摩洛哥踢平、擊敗海地，此役再以3球完封蘇格蘭，順利鞏固晉級態勢；反觀蘇格蘭在小組賽開局雖曾擊敗海地，但接連不敵摩洛哥與巴西後，出線形勢大受影響，需尋求以擇優小組第三晉級32強。

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...