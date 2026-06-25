今（25）天受到「米克拉」颱風北上最接近台灣、以及北方滯留鋒面逼近的多重夾擊，氣象署清晨針對「台南、高雄、屏東」緊急發布大雷雨即時訊息，氣象專家吳德榮示警，全台降雨將一連狂炸 6 天。雨這麼大有可能會放「豪雨假」嗎？依現行法規只要豪雨、水災等天然災害造成通行、上班上課安全疑慮，且達到法定或參考基準，各縣市首長就可視情況宣布停班停課。《NOWNEWS》整理關於「豪雨假」的10則常見問題一次看。
Q1豪雨假真的存在嗎？
法規上沒有「豪雨假」，但依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，政府訂定此辦法，是為了讓各級機關及公、私立學校在天然災害發生或有發生之虞時，停止上班上課有所依據；法規所稱天然災害包含風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害，以及其他天然災害。
Q2豪雨假的依據是什麼？
當降雨達到雨量參考基準，且已致災或有致災之虞，就可能成為停班停課依據。依現行辦法，降雨量達附表所列各通報權責機關雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，得發布停止上班及上課；若未達基準，但因地形、雨量造成交通、水電供應中斷或困難，影響通行與安全，也可作為停班停課判斷依據。
Q3豪雨停班停課最新標準是什麼？
依全國法規資料庫公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》附表，雨量參考基準以「未來24小時累積雨量預測／毫米」為單位；表列基準主要以交通部中央氣象署發布的各地區24小時雨量預測值，作為決定及通報依據。要達到豪雨停班停課的標準，主要依據各縣市地形（山區、平地）的累積降雨量是否達到致災標準來決定。
不分山區或平地須達350毫米：台北市、新北市、新竹市、彰化縣、嘉義市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣及金門
山區達200毫米、平地達350毫米：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、台東縣等。
不分山區或平地須達200毫米：基隆市、連江縣
Q4豪雨假VS颱風停班有什麼差別？
颱風停班停課：除了看雨量，也會看風力。依《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條，颱風暴風半徑於4小時內可能經過，且平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，得發布停止上班及上課；同條也納入降雨量達附表雨量參考基準、且已致災或有致災之虞的情況。
豪雨停班停課：則多半回到「雨量、積淹水、交通與安全」判斷。水災部分，若符合降雨基準，或機關學校處所、員工住所積水，通勤途中因河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，也可能發布停止上班上課。
Q5氣象署說會下豪雨，就代表有機會放假？
不一定，氣象署發布大雨或豪雨特報，重點是提醒外界防範強降雨與災害風險，不等於直接宣布停班停課。中央氣象署說明，當觀測或研判未來有大雨或豪雨發生機會時，會適時發布大雨或豪雨特報，提醒各界注意防範。
Q6中央氣象署「大雨」、「豪雨」、「大豪雨」、「超大豪雨」定義是什麼？
大雨：24小時累積雨量達80毫米以上，或1小時雨量達40毫米以上
豪雨：24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上
大豪雨：24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上
超大豪雨：24小時累積雨量達500毫米以上
Q7降雨量達標就一定會放豪雨假？
不一定，降雨量達標只是重要判斷依據之一，仍須評估是否已致災或有致災之虞。
Q8誰能決定停班停課？
直轄市轄區的機關、學校，由直轄市長決定發布；縣市轄區的機關、學校，由縣市長決定發布。各直轄市、縣市政府也可依地形、地貌、交通及地區差異，授權區、鄉、鎮、市長決定發布。
Q9豪雨假有薪水嗎？
勞動部規定是「宜不扣發工資」，若雇主要求勞工在天然災害時出勤，除當日工資照給外，也宜加給工資。
Q10沒上班算曠職嗎？
勞動部規定，若勞工因工作所在地停班、通勤受阻，或居住地、正常上下班必經地區停班而未出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不得強迫勞工請事假或其他假別、補班、扣發全勤獎金、解僱或作其他不利處分。
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法規上沒有「豪雨假」，但依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，政府訂定此辦法，是為了讓各級機關及公、私立學校在天然災害發生或有發生之虞時，停止上班上課有所依據；法規所稱天然災害包含風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害，以及其他天然災害。
當降雨達到雨量參考基準，且已致災或有致災之虞，就可能成為停班停課依據。依現行辦法，降雨量達附表所列各通報權責機關雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，得發布停止上班及上課；若未達基準，但因地形、雨量造成交通、水電供應中斷或困難，影響通行與安全，也可作為停班停課判斷依據。
Q3豪雨停班停課最新標準是什麼？
依全國法規資料庫公布的《天然災害停止上班及上課作業辦法》附表，雨量參考基準以「未來24小時累積雨量預測／毫米」為單位；表列基準主要以交通部中央氣象署發布的各地區24小時雨量預測值，作為決定及通報依據。要達到豪雨停班停課的標準，主要依據各縣市地形（山區、平地）的累積降雨量是否達到致災標準來決定。
不分山區或平地須達350毫米：台北市、新北市、新竹市、彰化縣、嘉義市、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣及金門
山區達200毫米、平地達350毫米：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、台東縣等。
不分山區或平地須達200毫米：基隆市、連江縣
颱風停班停課：除了看雨量，也會看風力。依《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條，颱風暴風半徑於4小時內可能經過，且平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，得發布停止上班及上課；同條也納入降雨量達附表雨量參考基準、且已致災或有致災之虞的情況。
豪雨停班停課：則多半回到「雨量、積淹水、交通與安全」判斷。水災部分，若符合降雨基準，或機關學校處所、員工住所積水，通勤途中因河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，也可能發布停止上班上課。
Q5氣象署說會下豪雨，就代表有機會放假？
不一定，氣象署發布大雨或豪雨特報，重點是提醒外界防範強降雨與災害風險，不等於直接宣布停班停課。中央氣象署說明，當觀測或研判未來有大雨或豪雨發生機會時，會適時發布大雨或豪雨特報，提醒各界注意防範。
Q6中央氣象署「大雨」、「豪雨」、「大豪雨」、「超大豪雨」定義是什麼？
大雨：24小時累積雨量達80毫米以上，或1小時雨量達40毫米以上
豪雨：24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上
大豪雨：24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上
超大豪雨：24小時累積雨量達500毫米以上
Q7降雨量達標就一定會放豪雨假？
不一定，降雨量達標只是重要判斷依據之一，仍須評估是否已致災或有致災之虞。
Q8誰能決定停班停課？
直轄市轄區的機關、學校，由直轄市長決定發布；縣市轄區的機關、學校，由縣市長決定發布。各直轄市、縣市政府也可依地形、地貌、交通及地區差異，授權區、鄉、鎮、市長決定發布。
Q9豪雨假有薪水嗎？
勞動部規定是「宜不扣發工資」，若雇主要求勞工在天然災害時出勤，除當日工資照給外，也宜加給工資。
Q10沒上班算曠職嗎？
勞動部規定，若勞工因工作所在地停班、通勤受阻，或居住地、正常上下班必經地區停班而未出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不得強迫勞工請事假或其他假別、補班、扣發全勤獎金、解僱或作其他不利處分。