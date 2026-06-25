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2026年世界盃分組賽C組最終戰，巴西以3：0完勝蘇格蘭，以小組第一之姿強勢挺進32強。然而這場比賽最令人動容的焦點，莫過於巴西巨星內馬爾（Neymar）在睽違2年8個月後傷癒復出，並在賽後流下激動眼淚的畫面。對此，昔日國家隊戰友席爾瓦（Thiago Silva）心疼揭開內馬爾痛哭背後的心路歷程。此外，法國傳奇前鋒亨利（Thierry Henry）也對內馬爾僅替補出賽20分鐘的宰制級表現讚不絕口，直言：「真正的巨星不需要90分鐘來證明自己。」內馬爾此役於下半場第31分鐘替補登場，雖然上場時間僅約20分鐘，但他展現出的巨星價值，讓擔任球評的法國傳奇前鋒亨利大為震驚：「內馬爾踏上球場的那一刻，整場比賽的節奏就完全改變了。這就是世界上最頂尖球員才能做到的事，他們根本不需要踢滿90分鐘才能在比賽中留下烙印。」亨利驚嘆道：「他才踢了20分鐘左右，就硬生生創造了3次絕佳進攻機會。這數據已經說明了一切。這不只是關於進球或助攻，而是關於他看待比賽的視野，以及他能多快解鎖對方的防線。」亨利進一步分析內馬爾帶來的威懾力：「只要內馬爾一拿到球，蘇格蘭全隊的防守陣型就必須被迫集體調整。他不斷用跑位和傳球向對手施壓、尋找空間，並為隊友創造機會，巴西的進攻瞬間變得極具威脅。這就是我一直在尋找的『球場影響力』，內馬爾今晚完美詮釋了這一點。」當終場哨音響起，內馬爾站在球場中央紅了眼眶、當眾落淚的畫面傳遍全球社群。與內馬爾並肩作戰多年的老隊友席爾瓦隨後接受採訪，感性地為好友揭開這段眼淚背後的洋蔥內幕：「當我看到內馬爾在終場哨響後哭泣時，我一點也不驚訝。人們只看到他在球場上的風光，卻沒看到他為了重新回到這個舞台，背後付出了多少代價、熬過了多少地獄般的日子。」席爾瓦語帶不捨地表示：「這幾年對他來說太艱難了。重傷、外界的嚴厲批評、對他能力的質疑，他必須一個人扛下所有。穿上巴西隊的10號球衣對他來說意味著一切，所以那些情緒才會在賽後徹底爆發。那絕不是因為這一場比賽而哭，那是他把這幾年來承載的所有重擔，在這一刻全部釋放了。」席爾瓦最後強調：「人們可以隨心所欲地發表評論，但我知道他為了站在這裡做出了多少犧牲。這兩行眼淚，展現了他對巴西這片土地與國家隊最深沉的愛。身為他的隊友和朋友，能看到他重返賽場做他最熱愛的事，我真的替他感到無比驕傲。」