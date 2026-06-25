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2026年美國職棒大聯盟（MLB）例行賽火熱開打，底特律老虎隊今（25）日在主場迎戰美聯東區霸主紐約洋基。台灣旅美新星李灝宇此役擔綱先發第六棒、鎮守二壘，繳出單場雙安、三度上壘的優異成績單。無奈洋基靠著38歲老將高施密特（Paul Goldschmidt）單場雙響砲，以及多明格茲（Jasson Dominguez）的致勝兩分砲，最終老虎以2：4不敵洋基，吞下敗仗。李灝宇本場比賽在攻擊端展現了極佳的耐心與纏鬥力。2局下半，老虎在1出局後靠著托克森（Spencer Torkelson）的二壘安打攻佔得點圈，隨後登場的李灝宇面對洋基先發左投維瑟斯（Ryan Weathers），冷靜地連選4顆壞球擠成保送。隨後老虎工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）適時敲出安打，幫助球隊將比分扳成1：1平手。進入4局下半，老虎無人出局攻佔一壘，李灝宇看準一顆時速高達95.7英里的外角四縫線速球，一棒掃出右外野方向一壘安打。加上洋基右外野手多明格茲發生守備失誤，老虎順勢進佔二、三壘，並靠著下一棒馬爾格里（Ben Malgeri）的高飛犧牲打再下一城。6局下，李灝宇再度面對維瑟斯，這次他鎖定第一球出棒，成功擊出中外野平飛安打，單場第二度建功。直到8局下，他才遭到洋基後援投手克魯茲（Fernando Cruz）揮空三振。總計李灝宇全場3打數敲出2支安打，並選到1次保送，單場三度站上壘包。這不僅是他連續第4場比賽擊出安打，賽後整體打擊率也順利攀升至0.250，攻擊指數（OPS）來到0.648。更令人驚豔的是，李灝宇在整個6月份的手感熱得發燙，單月打擊率高達0.355，已然成為老虎打線中不可或缺的穩定輸出。儘管李灝宇表現亮眼，但洋基的重砲群卻讓老虎主場鴉雀無聲。38歲的洋基老將高施密特在首局首打席就開轟，第3局又揮出陽春砲，單場雙響砲展現不老身手。而前段比賽發生守備失誤的多明格茲，則在6局上將功折罪，一棒扛出超前比數的兩分砲，幫助洋基要回領先優勢。老虎隊的塞揚王牌史庫柏（Tarik Skubal）此役主投6局，雖然狂飆9次三振展現強大壓制力，但因挨了洋基3發全壘打痛失4分，最終無奈吞下本季第4敗。洋基先發投手維瑟斯則是主投6局賞6K失2分，順利收下本季第3勝；終結者貝納（David Bednar）在第9局登板成功關門。洋基收下2連勝後，目前以48勝31敗的戰績穩坐美聯東區龍頭，同時也是全美聯戰績最佳的球隊。