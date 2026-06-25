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▲老高、小茉久違同框，但是是2年前的影片。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）

百萬YouTube頻道「老高與小茉」日前因離婚、逃稅等傳聞受到外界關注，雖然本人已出面澄清，但近期更新內容仍持續引發討論，昨（24）日晚間，頻道突然發布一支標註「2024年拍攝」的封存影片，並表示因特殊原因延後公開，影片限時開放後將轉為會員專屬內容，也讓夫妻倆久違同框露面，不過不少網友揪出疑點，直言：「感覺還是怪怪的！」最新影片內容圍繞日本一起知名命案展開，不同於近期以旁白敘事的形式，這次由老高親自在鏡頭前講解案件，小茉則坐在身旁互動，重現粉絲熟悉的節目模式。由於影片拍攝時間是兩年前，當時已離世的愛犬「力氣」仍趴在兩人身後，讓不少老粉絲直呼相當感動，也勾起許多回憶。不過，影片公開後仍有不少網友將焦點放在畫面本身。有觀眾認為整體剪輯節奏與過去作品有所不同，即使老高講述同一段內容，畫面卻頻繁跳接，小茉的動作也顯得略為不連貫，因此質疑影片呈現方式與以往存在差異，相關討論迅速在留言區延燒。此外，也有自稱從事影像後製多年的網友分享看法，認為影片中部分畫面存在較特殊的剪輯痕跡，因此推測可能運用了AI相關技術輔助製作。不過，這些說法目前皆屬網友個人分析與猜測，並未獲得老高團隊證實，因此也有不少粉絲呼籲外界不必過度解讀，等待官方後續說明。事實上，在這支影片上線前，就有網友分享自己日前赴新加坡旅遊時巧遇老高夫妻，並公開雙方合照，表示當時小茉也同行，夫妻互動自然，感情看起來並未受到外界傳聞影響。如今隨著封存影片曝光，再度引發粉絲討論，也讓外界持續關注老高與小茉未來是否會恢復以往固定同框拍片的模式。