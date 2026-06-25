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▲台北富邦銀行舉行「2026富邦雙率論壇」，針對下半年利匯率關鍵變數進行解析。（圖／台北富邦銀行提供）

在市場對美國聯準會（Fed）升息預期持續提高之下，美元指數轉強，近日站穩101，亞洲主要貨幣兌美元表現疲弱，日圓兌美元已貶破161，而新台幣今（25）日早盤也貶破了31.8元，展望後市，專家揭下半年利率及匯率關鍵變數，包括Fed政策轉鷹、AI資本支出擴張，並解析3大情境的影響及因應之道，預估美元指數於99至102間偏強震盪，日圓仍面臨金融帳流出、利差套利交易與財政壓力等結構性因素，不排除下探170。台北富邦銀行舉行「2026富邦雙率論壇」，富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，2026年下半年全球市場關鍵變數仍在美國利率路徑、AI投資擴張與地緣風險。6月FOMC會議釋出偏鷹訊號，18位官員中有9位認為年底前至少應升息1碼，其中6位預期升息2碼，加上美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）多次重申抑制價格上漲的承諾，使市場對短期降息的期待降溫，並引發股債市同步下跌。另一方面，AI軍備競賽已從科技題材延伸至資本市場議題，雲端服務供應商透過發債與股權融資支撐資本支出，科技巨頭5年期信用違約交換（CDS）上揚也反映信用風險需加強關注。羅瑋進一步分析，AI發展並非單純泡沫議題，而是全球經濟正在面臨「AI投資結構性調整」。目前缺乏核心技術與明確獲利模式的AI概念股仍有修正風險，但AI Agent與企業應用正推動生產效能提升，並帶動台灣2026年第一季GDP成長。面對下半年變局，他提出3大情境，若整體經濟受控軟著陸，企業應優化現金配置、鎖定利率並強化流動性管理；若進入再加速成長情境，可把握股權融資、策略投資及企業併購機會；若出現停滯性通膨，則須啟動流動性應變計畫、削減非核心資本支出並提高避險覆蓋率。北富銀金融交易處資深協理張培忠也針對全球金融市場利匯率進行分析。他表示，2026年下半年利匯率市場仍將受通膨、央行政策與地緣變數牽動。美元方面，美國就業、PMI與零售銷售數據仍具韌性，PCE高於Fed目標，加上AI基礎建設投資與美股企業財報表現吸引資金流入美元資產，預估美元指數於99至102間偏強震盪。至於歐元兌美元則受到能源價格推升通膨與經濟下行風險影響，區間看1.12至1.17；日圓兌美元仍面臨金融帳流出、利差套利交易與財政壓力等結構性因素，區間看155至170；人民幣兌美元則在出口改善與內需偏弱並存下，由政策維持穩匯與防資本外流，區間看6.6至6.85。北富銀金融行銷處副總經理蘇怡君指出，全球外匯與衍生性商品交易量持續成長，2025年全球外匯市場均日成交量達9.6兆美元，3年成長28%，美元仍主導89.2%的交易，新興市場貨幣占比亦逐步提升。她分析，在匯率與利率高波動環境下，企業避險已從選擇性調整轉為必要配置，傳統避險工具難以滿足精細化需求，短天期、客製化工具、結構型商品及衍生商品運用逐漸增加，處於震盪的金融市場趨勢中，銀行持續積極透過即時報價、客製化方案、跨境合作及融資、投資工具，協助企業進行更穩健、高效的資金運用；企業資金運用不再只依賴存款，而是逐步納入債券、結構型商品等多元金融商品組合。