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2026年世界盃小組賽進入關鍵第三輪，場外的政治煙硝味卻愈演愈烈。伊朗足球協會（FFIRI）於今（25）日發表嚴正聲明，控訴伊朗國家隊在準備飛往美國西雅圖參加對陣埃及的生死戰時，主辦國美國的海關及移民官員竟無預警扣留了伊朗當家明星前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）以及助理教練阿爾霍伊（Saeed Alhoei），導致整支國家代表團的行程遭到嚴重延誤。根據伊朗足協發布的官方聲明指出：「在國家隊第三度準備入境美國期間，主辦國官員無故刁難、干擾了助理教練阿爾霍伊與核心前鋒塔雷米，直接拖延了整支代表團前往西雅圖準備對埃及之戰的起飛行程。」雖然伊朗足協在聲明中並未具體透露美方扣留兩人的原因，也未說明他們是否遭到了美方國安人員的嚴厲盤查，但足協證實，兩人在被單獨扣留並限制行動約25分鐘後，才被允許隨大隊人馬飛往西雅圖。由於當前美國與以色列正對伊朗發動戰爭，本屆世界盃伊朗隊雖然三場小組賽全都被分在美國，但美方出於安全防範及政治限制，拒絕讓伊朗隊在美國境內設立大本營。這導致伊朗全隊與後勤人員被迫將基地設在墨西哥的邊境城市蒂華納（Tijuana）。前兩場比賽，伊朗隊都必須在比賽前一天才被允許入境美國，且在比賽結束後幾個小時內，就必須打包行李、被美方強制遣返回墨西哥。諷刺的是，就在這起扣留事件發生前一天，美國當局才大張旗鼓地對外宣稱，已放寬了對伊朗世界盃代表團的旅遊限制，允許他們提早兩天抵達西雅圖備戰，但仍維持「賽後立即離境」的嚴格限制。對於這項史無前例的苛刻待遇以及本次的扣留風波，伊朗球員與體育官員皆感到極度屈辱，並對美國主辦方的體育精神表達強烈譴責。面對伊朗方面的怒火，美國官方僅含糊其辭地暗示，對伊朗代表團實施的種種入境與居留限制，完全是「基於國家安全考量」，但美方至今無法提出任何實質證據或細節，說明這群在國際球壇享有盛譽的職業運動員，究竟會對美國本土安全構成什麼威脅。