立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，美東時間24日拜會美國國會，與多達40多位聯邦參眾議員見面，在參加美國國會台灣連線酒會時，和眾議院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）同台會面、合影；而國民黨主席鄭麗文先前訪美時，聲稱和10名參眾議員見面。
韓國瑜訪美團23日晚間抵達華府，24日隨即展開拜會行程，前往美國國會山莊和美國跨黨派議員座談。由於美國總統川普同一天和共和黨參議員會面，不克出席，所以韓和7位民主黨參議員座談，結束後隨後前往眾議院朗沃斯辦公大樓參加美國國會台灣連線酒會。
值得一提的是，酒會現場邀請到美國前眾議院長裴洛西 （Nancy Pelosi）、眾議院共和黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）、眾議院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu）、眾議院院外委會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）、眾院「國會台灣連線」共同主席史丹頓（Greg Stanton）等共計33位眾議員。
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值得一提的是，酒會現場邀請到美國前眾議院長裴洛西 （Nancy Pelosi）、眾議院共和黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）、眾議院民主黨黨團會議副主席劉雲平（Ted Lieu）、眾議院院外委會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）、眾院「國會台灣連線」共同主席史丹頓（Greg Stanton）等共計33位眾議員。