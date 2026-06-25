蘇柏銓 編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。



記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...